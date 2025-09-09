مهار آتش سوزی در دره گنج نامه همدان
روابط عمومی آتش نشانی همدان اعلام کرد: آتش سوزی که ساعاتی قبل در دره گنجنامه رخ داد با تلاش ماموران آتش نشانی مهار شد.
به گزارش ایلنا از همدان، روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان گفت: امروز ۲ مورد آتش سوزی در ساعات یک و ۲ونیم ظهر در دره گنجنامه همدان رخ داد.
سعید محمدی ادامه داد: تا ساعت سه مهار این آتش سوزی ادامه داشت چون مسیر دسترسی سخت بوده و این ماموریت به طول انجامید.
محمدی خاطر نشان کرد: این آتش سوزی خسارت جانی نداشت و علت آن در دست بررسی است.
گنجنامه یکی از جاذبههای گردشگری همدان است یک مجموعه تفریحی، تاریخی و طبیعی بر دل یکی از صخرههای کوه الوند در پنج کیلومتری غرب همدان و در انتهای دره عباسآباد قرار دارد.