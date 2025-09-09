شهردار شهرکرد:
دغدغه ترافیک شهرکرد با «طرح جامع ۲۰ ساله» پایان یافت
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد حسین واحدیان عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت:در پنج ماهه اول سال جاری ۳۵ درصد بودجه عمرانی محقق شده است که این میزان تحقق، با وجود شرایط سخت اقتصادی، نشاندهنده اعتماد مردم به مدیریت شهری است.
وی با اشاره به اینکه بودجه شهرداری شهرکرد در سال جاری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان است افزود: ۵۸ درصد آن به بخش عمرانی اختصاص یافته است.
واحدیان با بیان اینکه در سالهای گذشته سهم بودجه جاری تا ۷۰ درصد نیز میرسید، گفت: این تغییر رویکرد، نشان از عزم مدیریت شهری برای توسعه زیرساختها دارد.
شهردار شهرکرد از تدوین «طرح جامع ترافیک» با چشمانداز ۱۵ تا ۲۰ ساله برای شهرکرد خبر دادو بیان کرد: این طرح که تا سال ۱۴۱۸ طراحی شده، میتواند موجب روانسازی ترافیک در محورهای مهمی مانند خیابان ملت و شهید خرازی شود.
وی در ادامه به چالشهای پیشرو اشاره کرد و افزود: محدودیتهای تردد و ناترازی انرژی در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، همچنین تأخیر دو تا سهماهه در تأمین مصالح ساختمانی به دلیل اولویتبندی قطر، موجب توقف برخی فعالیتها و افزایش هزینهها شده است.
واحدیان تصریح کرد: در مواردی برای حفظ روند اجرای پروژهها، با حذف ضمانتنامهها یا ارائه تسهیلات قانونی، پیمانکاران را به ادامه همکاری ترغیب کردهایم.
شهردار شهرکرد در پایان خاطرنشان کرد: علیرغم همه مشکلات، همافزایی میان دستگاههای اجرایی و برنامهریزی دقیق، زمینهساز اجرای پروژههای عمرانی و توسعه شهری شده است.