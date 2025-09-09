به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در مراسم بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان مرکزی، افزود: ظرفیت‌های موجود در بخش تعاون، بر ضرورت بهره‌برداری بهینه از این فرصت‌ها برای ارتقاء رشد و توسعه پایدار در منطقه تأکید دارد و همکاری میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی در راستای تحقق این هدف مؤثر است.

وی بر تأثیر مثبت تعاونی‌ها بر رفاه عمومی تأکید کرده و ادامه داد: تعاونی‌ها در حوزه‌های متنوعی از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و به ویژه مسکن فعالیت‌های چشمگیری داشته‌اند. تعاونی‌ها با ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش تولید و تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشیده‌اند.

استاندار مرکزی اظهار داشت: طبق قانون اساسی، اقتصاد کشور در 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است و در فرایند برنامه‌های توسعه‌ای مختلف، سهمی برای تعاون در ساختار اقتصادی کشور در نظر گرفته شده، اما کافی نبوده و به طور کامل محقق نشده است. نیاز است این بخش بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از تولیدات اقتصادی در حوزه تعاون قرار دارد. در این راستا برای تقویت بخش تعاونی‌ها، باید با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های دولتی، انگیزه‌های لازم برای مشارکت مردم در تعاونی‌ها ایجاد شود تا این مدل اقتصادی بیش از پیش در خدمت توسعه پایدار قرار گیرد.

وی بر اهمیت توجه به این بخش و ضرورت ایجاد شرایط مطلوب برای رشد و تقویت بخش تعاون در راستای توسعه اقتصادی تأکید کرده و بیان داشت: ضروری است موانع پیش روی توسعه تعاونی‌ها از سر راه برداشته شود. سیاست‌گذاری‌های گذشته و کمبود استقبال مردمی، مانع از افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد شده است.

استاندار مرکزی تأکید کرد: تعاونی‌ها راهکاری مؤثر برای هدایت نقدینگی به سمت تولید هستند. اقتصاددانان معتقدند تورم نتیجه نقدینگی بیش از حد و هدایت نادرست آن است. سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها می‌تواند نقدینگی را در تولید سوق داده، تورم را کاهش دهد و از حرکت پول به سمت فعالیت‌های غیرمولد و تورم‌زا جلوگیری کند.

زندیه‌وکیلی به وضعیت سهم تعاونی‌های در اقتصاد کشور و استان مرکزی اشاره کرده و ابراز داشت: اگر چه سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ملی هنوز به سطح مطلوب نرسیده، اما در استان مرکزی این بخش نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دارد. تعاونی‌های موجود در استان از گذشته تا امروز دستاوردهای بزرگی داشته‌اند.

وی اضافه کرد: استان مرکزی با تکیه بر ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی خود و تقویت نقش تعاونی‌ها، می‌تواند الگویی موفق برای سایر مناطق کشور باشد. آینده اقتصاد این استان در گرو حمایت از تعاونی‌ها و استفاده هوشمندانه از توان مردمی است. حجم ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌ اقتصادی این استان از میانگین کشوری بالاتر است.

استاندار مرکزی به جایگاه استان در حوزه‌های اقتصادی و تولیدی اشاره کرده و گفت: این استان به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی و تولیدی کشور، جایگاه ویژه‌ای در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات دارد. اقتصاد استان مرکزی حول محور تولید و ارزش‌آفرینی شکل گرفته و تعاونی‌ها نقش محوری در این فرآیند ایفا می‌کنند.

زندیه‌وکیلی افزود: برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های عظیم استان مرکزی، باید با حمایت‌های هدفمند، زمینه تشکیل تعاونی‌های جدید را فراهم کنیم تا بتوانیم از پتانسیل‌های اقتصادی و انسانی منطقه به بهترین شکل استفاده کنیم. بخش زیادی از ارزش افزوده‌ای که در استان مرکزی ایجاد می‌شود توسط بخش تعاون است.

وی به زمینه فعالیتی شرکت‌های تعاونی در سطح استان مرکزی اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: در استان مرکزی تعاونی‌های متعددی در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، مسکن، مصرف و اعتبار فعالیت می‌کنند و با اقداماتی که به ثمر رسانده‌اند تاکنون توفیقات خوبی نیز به دست آورده‌اند.

استاندار مرکزی اظهار داشت: سال گذشته یک میلیارد و 600 میلیون دلار صادرات غیرنفتی در این استان به ثبت رسید که رکورد بی‌سابقه‌ای در پس از انقلاب اسلامی بود. این آمار تنها مربوط به صادرات صورت گرفته از گمرکات استان مرکزی بود و نشان‌دهنده توان بالای اقتصادی منطقه است.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: متوسط ارزش صادرات به ازای هر تن در کشور 400 دلار است، اما این رقم در استان مرکزی به 800 دلار می‌رسد. این یعنی صادرات ما با ارزش افزوده‌ای 2 برابر متوسط کشوری انجام می‌شود، که بخش قابل‌توجهی از آن مرهون فعالیت تعاونی‌ها است.

