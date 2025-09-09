خبرگزاری کار ایران
رئیس شورای شهر اراک:

هیچ تصمیم قطعی در خصوص بازنشستگی شهردار اتخاذ نشده است

رئیس شورای شهر اراک گفت: تا زمانی که سوابق کاری شهردار به صورت جامع تجمیع نشده و به شورای اسلامی ارسال نگردد، نمی‌توان در مورد زمان بازنشستگی وی نظر نهایی ارائه داد. این موضوع به دلیل اهمیت شفافیت و دقت در ارزیابی سوابق شهردار، مورد توجه اعضای شورا قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، علی‌اصغر غفاری افزود: هنوز هیچ تصمیم قطعی در خصوص بازنشستگی شهردار اتخاذ نشده است و نیاز به بررسی‌های دقیق‌تری در این زمینه وجود دارد. فرایندهای اداری و قانونی باید به درستی سپری شوند تا تصمیمات مدیریتی به دور از هر نوع ابهام و تردید اتخاذ شوند.

وی ادامه داد: ادامه یا قطع همکاری با شهردار این شهر، در صورتی که بازنشستگی وی اثبات شود، به نظر شورا وابسته است. اعضای شورا این حق را دارند که با توجه به شرایط و نیازهای شهر، شهردار را تا پایان دوره شورا که بهار سال 1405 است، ابقا کنند.

رئیس شورای شهر اراک اظهار داشت: علیرضا محمودی 17 مهرماه سال 1402 با 10 رأی از 11 رای اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک به‌عنوان شهردار این کلانشهر معرفی شد. محمودی دارای مدرک تحصیلی دکتری برنامه‌ریزی شهری و از جانبازان هشت سال دفاع مقدس است.

