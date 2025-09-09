یک مسئول در استانداری فارس با انتقاد از عضو شورای شهر؛
هیچگاه بحث شهر بازی در باغ بش شیراز مطرح نبوده است
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری فارس تأکید کرد: هیچگونه صحبتی از تبدیل باغ بش به شهر بازی مطرح نبوده است.
هاشمپور افزود: پیگیریهای مستقیم و دلسوزانه استاندار ناشی از ضرورت ایجاد یک باغ عمومی در شیراز است؛ نیازی اساسی که سالها احساس میشد. این باغ کاملاً عامالمنفعه خواهد بود و بهرهوری آن برای شهروندان بسیار بیشتر از یک زمین رها شده است. ما به دنبال ارتقای کیفیت زندگی هستیم و تمام مراحل قانونی با رعایت ضوابط زیستمحیطی و شهری در حال انجام است. این باغ گامی بلند در جهت توسعه شهری به شمار میرود.
وی با اشاره به درخواست عمومی برای بهرهبرداری عامالمنفعه از باغ بش، گفت: پیشتر شهرداری از استاندار درخواست کرده بود که این باغ در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد. استاندار نیز که پیش از این با رئیس بنیاد مستضعفان مذاکراتی در این خصوص داشت، در سفر اخیر خود به تهران و در جلسه مشترک با دکتر حسین دهقان، موضوع واگذاری باغ بش به مدیریت شهری را مطرح کرد که با موافقت نهایی همراه شد. بر این اساس مقرر گردید باغ بش به طور کامل در اختیار مدیریت شهری شیراز قرار گیرد.
هاشمپور با اشاره به انتشار خبر توسط روابط عمومی استانداری، یادآور شد: هرچند استاندار فارس هیچ مصاحبهای درباره این موضوع نداشتند، اما در خبر منتشرشده نیز هیچ مطلبی درباره تبدیل باغ بش به شهر بازی یا موارد مشابه ذکر نشده بود.
وی تأکید کرد: باغات عمومی میراث سبز شهر هستند و هرگونه دخل و تصرف در آنها نیازمند مطالعات دقیق کارشناسی است. استاندار نیز بر عامالمنفعه بودن این طرح تأکید ویژه دارند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس خاطرنشان کرد: انتظار میرود اعضای شورای شهر پیش از هرگونه اظهارنظر، اخبار منتشرشده را با دقت مطالعه کنند؛ چرا که بیدقتی در بیان مطالب میتواند منجر به بیاعتمادی در افکار عمومی شود.
هاشمپور در پایان بار دیگر تصریح کرد: در خبر منتشرشده هیچگونه صحبتی از تبدیل باغ بش به شهر بازی مطرح نشده است.