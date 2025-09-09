خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز فاز دوم مرمت خانه تاریخی کاظم در بستک

آغاز فاز دوم مرمت خانه تاریخی کاظم در بستک
کد خبر : 1683898
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از آغاز فاز دوم مرمت خانه تاریخی کاظم در شهرستان بستک خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  عباس رئیسی روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ با اعلام این خبر گفت: در فاز دوم مرمت خانه کاظم، مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی تخصیص یافته و عملیات دیوارچینی، مرمت جداره‌ها و مرمت سقف در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مرحله نخست افزود: در فاز اول مرمت این بنای ارزشمند تاریخی، عملیات آواربرداری، تفکیک مصالح و مرمت بخش‌های آسیب‌دیده انجام شد.

او با تأکید بر اهمیت حفظ بافت تاریخی بستک اظهار کرد: خانه کاظم به‌عنوان یکی از آثار شاخص معماری منطقه، نقشی مهم در معرفی هویت تاریخی بستک دارد و تلاش می‌کنیم با تکمیل مراحل مرمت، این بنا به‌عنوان ظرفیتی در حوزه گردشگری فرهنگی نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

رئیسی افزود: هدف ما از مرمت این خانه، تنها حفاظت کالبدی بنا نیست، بلکه تلاش داریم با احیای کارکردهای فرهنگی و گردشگری آن، این اثر به فضایی برای معرفی تاریخ و هنر مردم بستک تبدیل شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: مرمت خانه‌های تاریخی علاوه بر حفظ میراث ارزشمند گذشتگان، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری فرهنگی، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی برای جوامع محلی باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی