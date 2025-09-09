آغاز فاز دوم مرمت خانه تاریخی کاظم در بستک

به گزارش ایلنا از بندرعباس، عباس رئیسی روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ با اعلام این خبر گفت: در فاز دوم مرمت خانه کاظم، مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی تخصیص یافته و عملیات دیوارچینی، مرمت جداره‌ها و مرمت سقف در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مرحله نخست افزود: در فاز اول مرمت این بنای ارزشمند تاریخی، عملیات آواربرداری، تفکیک مصالح و مرمت بخش‌های آسیب‌دیده انجام شد.

او با تأکید بر اهمیت حفظ بافت تاریخی بستک اظهار کرد: خانه کاظم به‌عنوان یکی از آثار شاخص معماری منطقه، نقشی مهم در معرفی هویت تاریخی بستک دارد و تلاش می‌کنیم با تکمیل مراحل مرمت، این بنا به‌عنوان ظرفیتی در حوزه گردشگری فرهنگی نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

رئیسی افزود: هدف ما از مرمت این خانه، تنها حفاظت کالبدی بنا نیست، بلکه تلاش داریم با احیای کارکردهای فرهنگی و گردشگری آن، این اثر به فضایی برای معرفی تاریخ و هنر مردم بستک تبدیل شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: مرمت خانه‌های تاریخی علاوه بر حفظ میراث ارزشمند گذشتگان، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری فرهنگی، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی برای جوامع محلی باشد.

