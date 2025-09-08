خبرگزاری کار ایران
افزایش ساعات خدمات‌دهی مترو شیراز هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی

افزایش ساعات خدمات‌دهی مترو شیراز هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز از افزایش ساعات خدمات‌دهی خطوط ۱ و ۲ مترو از ابتدای مهرماه با هدف تسهیل رفت‌وآمدهای روزانه، کاهش بار ترافیکی و بهره‌گیری حداکثری شهروندان، دانش‌آموزان و دانشجویان از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد فرخ‌زاده، گفت: کلان‌شهر شیراز به‌عنوان تنها شهر کشور، هم‌زمان در حال احداث تونل و ایستگاه در سه خط جدید مترو است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، از افزایش ساعات خدمات‌رسانی مترو شیراز هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: از اول مهرماه، شهروندان، دانشجویان و دانش‌آموزان می‌توانند از خدمات خط ۲ مترو در ایستگاه‌های قهرمانان واقع در شهرک میانرود، شهدای عادل‌آباد در بلوار عدالت، ایستگاه بسیج در ابتدای فلکه فرودگاه و ایستگاه امام حسین(ع) در میدان امام حسین(ع) استفاده کنند.  

وی افزود: خدمات خط ۲ مترو شیراز همه‌روزه از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ در ایستگاه‌های مذکور فعال خواهد بود و سرفاصله حرکت قطارها در این خط ۴۰ دقیقه تعیین شده است.  

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز همچنین یادآور شد: خط یک مترو شیراز نیز از ابتدای مهرماه، از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ با سرفاصله ۱۵ دقیقه‌ای آماده جابه‌جایی شهروندان خواهد بود.  

فرخ‌زاده با تأکید بر رویکرد شهرداری در ارتقای خدمات حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: هدف از این برنامه‌ریزی، تسهیل رفت‌وآمدهای روزانه شهروندان و کاهش بار ترافیکی، به‌ویژه در محدوده مرکزی شهر و در ایام بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها است. در حال حاضر کلان‌شهر شیراز تنها شهر ایران است که هم‌زمان در سه خط جدید در حال ساخت تونل و ایستگاه‌های مترو است.  

وی با بیان اینکه هزینه حفر تونل و ساخت ایستگاه‌های مترو به ازای هر کیلومتر حدود ۵۵ میلیون یورو است، گفت: طبق قانون، تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل بر عهده دولت است که در شیراز بخشی از این هزینه‌ها بر دوش شهرداری است. این اقدام در راستای رفاه شهروندان شیرازی انجام می‌شود و تأمین آن با دشواری همراه است.  

معاون شهردار شیراز بیان کرد: انتظار می‌رود شهروندان در ایام پرتردد سال، به‌ویژه در شهریور و مهر، کمتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند و از ظرفیت‌های مطلوب حمل‌ونقل عمومی بهره ببرند.

