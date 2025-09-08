خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
در دیدار استاندار فارس با سفیر برزیل مطرح‌شد؛

شناخت ملت‌ها از یکدیگر زمینه‌ساز توسعه روابط پایدار بین کشورها

کد خبر : 1683679
نماینده عالی دولت در استان فارس شناخت ملت‌ها از یکدیگر را زمینه‌ساز توسعه پایدار در روابط دو جانبه بین کشورها دانست و افزود: این شناخت از طریق رفت‌وآمدهای هیأت‌های تجاری، علمی، فرهنگی و ورزشی به سهولت و با هزینه‌های اندک قابل تحقق است و با ترسیم یک نقشه راه مشترک در این زمینه‌ها می‌توان همکاری‌های دوجانبه میان استان فارس و برزیل را در سطحی گسترده و عملیاتی دنبال کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس حسینعلی امیری در دیدار اندره وراس گیمارائس سفیر جمهوری فدراتیو برزیل در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سابقه بیش از یک قرن روابط دیپلماتیک ایران و برزیل اظهار داشت: مناسبات دیرینه بین ایران و برزیل نماد بلوغ فکری و نشانگر عمق اشتراکات تاریخی بین دو کشور و دو ملت ایران و برزیل است و بر همین اساس علاقه‌مندیم استان فارس تعمیق‌بخش این روابط دیرینه و حسنه بین دو کشور باشد.

وی حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و ورزشی را از جمله بسترهای مناسب گسترش روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو برزیل دانست و عنوان کرد: براساس اختیاراتی که از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استانداران تفویض شده، استان فارس آمادگی دارد در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، تاریخی، گردشگری، صنایع دستی، کشاورزی و ورزشی همکاری‌های گسترده‌ای را با کشور برزیل آغاز کند.

امیری یادآور شد: برخورداری استان فارس از چند فرودگاه از جمله سه فرودگاه بین‌المللی، نزدیکی به خلیج فارس و آب‌های آزاد بین‌المللی و اتصال به شبکه ریلی کشور بستری مناسب برای گسترش کمی و کیفی همکاری‌های دو جانبه تجاری و اقتصادی با جمهوری فدراتیو برزیل را فراهم کرده است.

سفیر جمهوری فدراتیو برزیل در جمهوری اسلامی ایران نیز با ابراز خرسندی از حضور در استان فارس و شهر شیراز اظهار داشت: ایران دارای تمدن عظیم جهانی است که میراث گرانبهایی چون تخت جمشید نمادی ارزشمند از این تمدن تاریخی است.

اندره وراس گیمارائس گفت: تجارت تنها یکی از راه‌های همکاری‌های دوجانبه بین برزیل و ایران است و در زمینه گسترش همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های کشاورزی، فناوری، آموزش عالی، گردشگری و ورزشی از طریق استان فارس اعلام آمادگی می‌کنیم.

 وی همچنین ابراز امیدواری کرد در دوران مأموریت خود در جمهوری اسلامی ایران بتواند همکاری‌های بین برزیل و جمهوری اسلامی ایران را نه‌تنها در سطوح ملی بلکه در سطح استان فارس به شکوفایی و عمق بیشتری برساند.

