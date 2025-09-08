تعاون؛ بستری برای وفاق اجتماعی و توسعه اقتصادی در البرز

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی، ظرفیتی بی‌بدیل برای حضور و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌آیند. این نهادها با تکیه بر سرمایه‌های خرد اعضا و بر مبنای اصل همکاری جمعی، توانسته‌اند در بسیاری از کشورها بستر اشتغال پایدار، تولید ملی و عدالت اجتماعی را فراهم کنند. ویژگی مهم تعاون آن است که منافع اقتصادی را با کارکرد اجتماعی در هم می‌آمیزد و امکان نقش‌آفرینی همه اقشار جامعه را فارغ از جایگاه و توان مالی‌شان مهیا می‌کند.

در ایران نیز تعاونی‌ها طی دهه‌های گذشته به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون مسکن، کشاورزی، خدمات و صنایع کوچک نقش پررنگی داشته‌اند. علاوه بر جنبه اقتصادی، تعاونی‌ها محملی برای تقویت فرهنگ همبستگی اجتماعی و وفاق ملی هستند؛ به گونه‌ای که می‌توانند شکاف میان دولت و مردم را کاهش دهند و بستر مشارکت واقعی در تصمیم‌سازی‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای را فراهم آورند. امروز با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و ضرورت اتکا به توان داخلی، تقویت تعاونی‌ها بیش از هر زمان دیگری برای تحقق توسعه پایدار و بهبود معیشت مردم اهمیت دارد.

تعاون بهترین مسیر مشارکت مردم در توسعه است

البرز محمدی مدیرعامل صندوق ضمانت بخش تعاون امروز در مراسم تجلیل از تعاونی‌های برتر استان البرز که به مناسبت هفته تعاون و با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، معاون اقتصادی استانداری البرز و جمعی از مسئولان و تعاونی‌های استان البرز برگزار شد، ضمن تبریک هفته تعاون اظهار کرد: تعاون یکی از بهترین الگوها برای مشارکت مردم در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است و باید با تقویت فرهنگ تعاون، فرصت‌های بیشتری برای نقش‌آفرینی مردم در این حوزه ایجاد شود.

محمدی افزود: در بخش تعاون اتفاقات خوبی رقم خورده اما متأسفانه این خدمات کمتر در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد. لازم است تریبون‌های رسانه‌ای برای معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای این بخش فعال‌تر عمل کنند.

وی با اشاره به سیر تحول تعاونی‌ها در کشور گفت: نسل اول تعاونی‌های ما بیشتر سنتی و در مناطق روستایی شکل گرفت. نسل دوم پس از تأسیس وزارت تعاون در سال ۷۰ با رویکرد بنگاهداری صنعتی فعالیت خود را آغاز کرد. نسل سوم بعد از دهه ۸۰ در قالب تعاونی‌های دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نوین فعال شدند و اکنون شاهد فعالیت نسل چهارم تعاونی‌ها هستیم؛ تعاونی‌های پلتفرمی و مبتنی بر هوش مصنوعی که در استان البرز نیز فعالیت‌هایی در این زمینه آغاز شده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت تعاون در ادامه خاطرنشان کرد: این صندوق مکمل بانک توسعه تعاون است و می‌تواند پازل تأمین مالی تعاونی‌ها را کامل کند. صدور تضامین برای شرکت‌های کوچک و مشاغل خانگی از جمله ظرفیت‌هایی است که صندوق ایجاد کرده و می‌تواند در استان البرز به شکل مؤثری توسعه یابد.

وی البرز را استانی چابک و دارای ظرفیت‌های برجسته در حوزه تعاون دانست و اظهار داشت: در برخی زمینه‌ها تعاونی‌های البرز حتی جلوتر از استان‌های بزرگ هستند و این نشان‌دهنده هم‌افزایی و همدلی در این استان است. تعاون یعنی همکاری در کنار یکدیگر و امروز در بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر شاهد جلوه‌ای از این ظرفیت ارزشمند هستیم.

تعاون ظرفیت مغفولی است که باید در خدمت معیشت مردم قرار گیرد عزیزاله افضلی معاون امور اقتصادی استانداری البرز نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت نقش تعاون در اقتصاد کشور گفت: ظرفیت‌های این بخش در عمل کمتر مورد استفاده قرار گرفته و باید در خدمت بهبود معیشت مردم و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد به کار گرفته شود. افضلی اظهار داشت: دولت چهاردهم با رویکردی فراجناحی و بر اساس شایستگی، در پی استفاده حداکثری از ظرفیت‌هاست. در استان البرز نیز تلاش شده از همه توان‌ها بهره‌برداری شود. تعاون ظرفیتی ارزشمند است که در سال‌های نخست انقلاب و حتی دوران دفاع مقدس نقش‌آفرینی بزرگی داشت، اما در سال‌های بعد تا حدودی به فراموشی سپرده شد. وی با تأکید بر اینکه تعاون نباید مظلوم واقع شود، افزود: امروز در حوزه‌هایی همچون تنظیم بازار، نقش تعاون بسیار کمرنگ است؛ در حالی که در گذشته بخش عمده‌ای از شبکه‌های توزیع و تولید از طریق تعاون اداره می‌شد. اگر این ظرفیت به کار گرفته شود، می‌تواند فاصله میان دولت و مردم را کاهش دهد و مداخله مستقیم دولت در اقتصاد نیز کمتر است. معاون امور اقتصادی استانداری البرز با بیان اینکه اعتماد مردم به تعاون باید افزایش یابد، خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم، تأمین منابع مالی از طریق سرمایه‌گذاری تعاونی‌هاست. اگر مردم احساس کنند می‌توانند با مشارکت در این بخش نقش‌آفرینی کنند، بسیاری از مشکلات مالی پروژه‌ها برطرف خواهد شد. در حوزه‌هایی همچون نیروگاه‌های خورشیدی نیز شاهدیم که تعاونی‌ها می‌توانند به موتور محرک توسعه پایدار تبدیل شوند. افضلی با اشاره به مزیت‌های البرز گفت: این استان در مقایسه با بسیاری از مناطق کشور، استفاده بهتری از ظرفیت‌های تعاون داشته است، اما کافی نیست و باید توسعه یابد. استان البرز می‌تواند الگویی برای کشور در بهره‌برداری از ظرفیت‌های مردمی و تعاونی‌ها در حوزه اقتصاد باشد. وی در پایان با تبریک هفته تعاون و قدردانی از تلاش فعالان این عرصه افزود: معیشت مردم برای ما خط قرمز است و تعاون می‌تواند نقشی اساسی در این مسیر ایفا کند. مجموعه استانداری آماده است تا در هر زمینه‌ای که لازم باشد، پشتیبان تعاونی‌ها و فعالان این بخش باشد.

تعاون بستری برای وفاق و همدلی در جامعه است

حسین فلاح‌نژاد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به اهمیت نقش تعاون در اقتصاد و اجتماع کشور گفت: تعاون علاوه بر کارکرد اقتصادی، کارکرد اجتماعی بسیار مهمی دارد و می‌تواند شعار دولت چهاردهم مبنی بر وفاق را در بستر فعالیت‌های مردمی محقق کند.

فلاح‌نژاد اظهار داشت: در تقسیم‌بندی اقتصاد کشور، تعاون به عنوان بخشی مستقل در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی قرار دارد و وجه تمایز آن، کارکرد اجتماعی است. تعاون بستری فراهم می‌کند که افراد با دیدگاه‌ها و سلیقه‌های مختلف گردهم آیند و در کنار فعالیت اقتصادی، نقشی اجتماعی نیز ایفا کنند.

فلاح‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های بخش تعاون در البرز گفت: در حال حاضر حدود ۱۱۵۰ تعاونی فعال در استان وجود دارد که ۲۶۵ تعاونی در حوزه خدمات، ۲۰۰ تعاونی در صنعت، ۲۵۰ تعاونی در مسکن، ۱۷۰ تعاونی در کشاورزی و سایر تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: امسال از سوی سازمان ملل، سال تعامل نامگذاری شده و شعار آن این است که با تعاون می‌توانیم زندگی بهتری را تجربه کنیم؛ واقعیتی که در البرز به شکل روشن‌تری دیده می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز با اشاره به مزیت‌های این استان خاطرنشان کرد: وجود فضای مناسب سرمایه‌گذاری، پروژه‌های متعدد صنعتی، موقعیت جغرافیایی و کریدورهای حمل‌ونقلی، بسترهای خوبی برای توسعه تعاونی‌ها در استان فراهم کرده است. همچنین تیم اقتصادی توانمند استان با هدایت استاندار و معاونت اقتصادی استانداری نقش مؤثری در حل مسائل و حمایت از بخش تعاون ایفا می‌کند.

فلاح‌نژاد با بیان اینکه وفاق و همدلی میان اداره کل تعاون و اتاق تعاون استان الگویی ارزشمند برای کشور است، گفت: این تعامل دوسویه یک نعمت بزرگ برای البرز است و توانسته بسیاری از چالش‌ها را کاهش دهد. از سوی دیگر، وجود فرهنگ همکاری و همیاری در میان مردم استان پشتوانه‌ای قوی برای پیشبرد فعالیت‌های تعاونی به شمار می‌رود.

وی در پایان با قدردانی از فعالیت تعاونی‌های بازنشستگی و کارمندی افزود: برخی تعاونی‌های استان دارای بیش از ۲۰ هزار عضو هستند و نقش‌آفرینی ملی دارند. همه این‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای تعاون برای خدمت به مردم شریف استان البرز است.

در پایان این مراسم از تعاونی‌های برتر استان البرز تجلیل شد.