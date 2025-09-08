خبرگزاری کار ایران
طرح جمع‌آوری سلاح‌ غیرمجاز در آذربایجان‌شرقی آغاز شد

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان‌شرقی از آغاز طرح جمع‌آوری سلاح‌ غیرمجاز و برخورد قاطع با دارندگان این گونه سلاح ها در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علی اکبریان آذر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: حمل و استفاده از سلاح‌ غیرمجاز خط قرمز پلیس است و هیچ‌گونه تسامح و اغماضی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به پیامدهای ناگوار و تهدیدات امنیتی ناشی از حمل و نگهداری سلاح‌ غیرمجاز (گرم و سرد) اظهار کرد: هموطنانی که سلاح‌ غیرمجاز خود را به‌ صورت اختیاری به یگان‌های انتظامی تحویل دهند، مشمول بخشودگی و معافیت از مجازات‌های قانونی خواهند شد.

اکبریان آذر، ادامه داد: هدف پلیس از اجرای این طرح حفظ امنیت و آرامش جامعه است و از شهروندان درخواست می شود در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، همکاری و مشارکت فعال داشته باشند.

 

