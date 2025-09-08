میزبانی تراکتور از الوحده در لیگ نخبگان

به گزارش ایلنا از تبریز، دوشنبه 7مهر از ساعت 19:30 تراکتور ایران میزبان الوحده امارات است.

نگاهی اجمالی به این باشگاه پر افتخار امارات خواهیم داشت: باشگاه فوتبال اَلْوَحده باشگاه حرفه‌ای فوتبال در لیگ برتر امارات است که در شهر ابوظبی در کشور امارات متحده عربی قرار دارد.

این باشگاه 4بار قهرمان لیگ برتر امارات شده که آخرین آن به فصل 2010-2009 بازمی‌گردد.

الوحده دوبار در دسته اول امارات قهرمان شده و دو عنوان قهرمانی جام رییس دولت امارات را بالای سر برده است.

قرمزهای ابوظبی 4 بار فاتح سوپر جام امارات شده‌اند و در کارنامه شان 3 بار نیز قهرمانی جام اتحادیه امارات را تصاحب کرده‌اند.

الوحده 2 عنوان قهرمانی جام اتصالات امارات را در ویترین افتخاراتش یدک می کشد.

هدایت این تیم برعهده ژوزه مورایس پرتغالی است که در ایران با سرمربیگری سپاهان روبروی تراکتور قرار گرفته است.

رنگ پیراهن اصلی این تیم قرمز و در بازی های خارج از خانه سفید می پوشد.

در این تیم بازیکنانی نظیر جواد نکونام درفصل 2006-2005،احمد نوراللهی در فصل 2025تا 2023 حضور داشته اند و این فصل نیز محمد قربانی و مبین دهقان پیراهن این تیم را برتن میکنند.

در خط دفاعی لوکاس پیمنتا،روبن آمارال و گوگا از پرتغال،فابور اینیکااوگبو از نیجریه استحکام ویژه ای به این تیم داده اند.

در خط میانی حضور برناردو فولا از پرتغال،لوکاس ویرا از آرژانتین،جادسوم از برزیل و لویی ترای ازتونس باعث شده تا قدرت حفظ توپ و گردش خط میانی این تیم بالا باشد.

در خط حمله حضور دوشان تادیچ از صربستان و عمر خربین سوریه باعث شده تا زوجی خطرناک را تشکیل دهند و عمدتا برای تقویت این بخش مورایس از بازیکنانی نظیر کایو کاندو از امارات،فاکوندو کروسپسکی و گرونیمو ریورا از آرژانتین و آرنائو پاراداس در دقایقی یاری میگیرد.

دو تیم تراکتور و الوحده تاکنون باهم مسابقه ای نداده اند و اولین رویارویی دو تیم در لیگ نخبگان می باشد.

الوحده به عنوان تیم سوم امارات در فصل گذشته سهمیه کسب حضور در لیگ نخبگان آسیا را کسب کرده است.

