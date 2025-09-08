به گزارش ایلنا، غلامعلی جاویدان روز دوشنبه گفت: این حادثه که میان چهار دستگاه خودروی تارا، سمند، پژو پارس و پژو ۴۰۵ در محدوده قلعه دختر رخ داد، صبح امروز به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اول و سوم شهری و پایگاه جاده‌ای جوکان فیروزآباد به محل اعزام شدند و امدادگران با سرعت عمل و هماهنگی دقیق، اقدامات درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان آغاز کردند.

جاویدان بیان کرد: سه مصدوم در محل حادثه درمان سرپایی دریافت کردند و چهار مصدوم دیگر با دریافت حمایت درمانی پیشرفته، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت قائم(عج) فیروزآباد منتقل شدند.

رئیس اورژانس فیروزآباد تاکید کرد: متاسفانه دو نفر از سرنشینان خودروها به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه جان باختند.

