معاون سیاسی استاندار:
قزوین همواره مهد انسانهای اثرگذار و برجسته در فرهنگ و هنر کشور است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت: قزوین همواره مهد انسانهای اثرگذار و برجسته در فرهنگ و هنر کشور بوده و این ظرفیت عظیم نباید مغفول بماند، ضمن اینکه حمایت از هنرمندان و تقویت زیرساختهای فرهنگی استان یکی از ضرورتهای جدی در تداوم مسیر توسعه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، شهرام احمدپور در آیین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر استان قزوین اظهار کرد: دولت چهاردهم از آغاز فعالیت تاکنون با حمایتها و پیگیریهای مدیریت ارشد استان، موجب رشد و تعالی فرهنگ و هنر قزوین شده است.
وی با اشاره به عملکرد استاندار قزوین در ۹ ماه گذشته، افزود: فعالیتهای صورتگرفته در این مدت گواهی روشن بر پیشرفت فرهنگ و هنر استان است و اهالی فرهنگ و هنر نیز این تحول را به خوبی شهادت میدهند.
احمدپور قزوین را استانی با پیشینهای غنی توصیف کرد و گفت: این دیار با ۹ هزار سال تاریخ تمدنی، از نقاط برجسته ایران کهن به شمار میرود و فرهنگ، آیین و تمدن قزوین در طول تاریخ با ورود اسلام پیوند خورده و به رشد و بالندگی فرهنگ مذهبی کشور کمک کرده است.
معاون استاندار یادآور شد: عرفا و صاحبان مکتبهای فکری و هنری بسیاری از قزوین برخاستهاند و ذات و جوهره این استان با فرهنگ و هنر، استعدادهای درخشانی در آن میدرخشند که امروز نیز صاحب عناوین و افتخارات ملی هستند.
وی در ادامه با اشاره به میراث ماندگار قزوین گفت: باغستان سنتی قزوین در حقیقت ذوقستانی است که از آغاز با هنر و خلاقیت ساخته شد، اما در طول زمان دچار ناملایماتی شده است و با این وجود، این خطه هنرپرور همواره نقشآفرین و اثرگذار در فرهنگ ایران اسلامی بوده است.
