لبخند کتاب در کوچه‌های خاکی؛ استقبال کودکان از کتابخانه سیار ارومیه

از بهمن‌ماه گذشته تاکنون، کتابخانه سیار ارومیه توانسته روزانه ده‌ها کودک، نوجوان و حتی بزرگسال را پای قفسه‌های سیارش بکشاند و طعم مطالعه را به خانه‌های روستایی بیاورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صدای زنگ کوچک کتابخانه سیار که در کوچه‌های خاکی یکی از روستاهای اطراف ارومیه می‌پیچد، بچه‌ها را به وجد می‌آورد. آن‌ها با شور و شوق دور خودرو جمع می‌شوند؛ جایی که قرار است کتاب، قصه و رنگ تازه‌ای به روزشان ببخشد.

کتابخانه سیار ارومیه که از بهمن سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده، تاکنون به هفت روستای فاقد کتابخانه خدمات ارائه داده و بناست به زودی به ۱۰ روستا برسد.

سه هزار نسخه کتاب در حوزه‌های علمی، ادبی و تاریخی در قفسه‌های این کتابخانه جای گرفته تا کودکان، نوجوانان و حتی بزرگسالان بتوانند سهمی از مطالعه داشته باشند.

تحقق عدالت فرهنگی هدف اصلی ایجاد کتابخانه سیار 

خدیجه معصومی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی،در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره فلسفه این طرح می‌گوید: هدف اصلی ما تحقق عدالت فرهنگی است؛ اینکه دسترسی به کتاب برای همه مردم، حتی در مناطق کم‌برخوردار، آسان شود.

طبق آمار، روزانه حدود ۴۰ نفر و در طول هفته نزدیک به ۲۰۰ نفر از خدمات کتابخانه سیار بهره‌مند می‌شوند. اما این خودرو فقط کتاب امانت نمی‌دهد؛ قصه‌گویی، نمایش کوتاه، مسابقات کتابخوانی و حتی نقاشی، بخش جدایی‌ناپذیر برنامه‌هایش است. همین فعالیت‌ها باعث شده کودکان با شوق و لبخند سراغ کتاب‌ها بروند و خانواده‌ها هم همراهشان شوند.

البته این مسیر بی‌چالش نیست. معصومی می‌گوید: نیاز به خودروی مجهزتر، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی استاندارد و معرفی بیشتر خدمات کتابخانه، از مهم‌ترین دغدغه‌های ما است. تلاش می‌کنیم نقاط خدمت و منابع کتاب را هم از نظر کمی و کیفی افزایش دهیم.

با وجود این کمبودها، کتابخانه سیار ارومیه توانسته تصویری روشن از عدالت فرهنگی و امید را در دل روستاها ترسیم کند؛ جایی که هر قصه، هر کتاب و هر برگ ورق‌خورده، لبخندی تازه به چهره کودکان و نوجوانان می‌آورد.

