به گزارش خبرنگار ایلنا، صدای زنگ کوچک کتابخانه سیار که در کوچه‌های خاکی یکی از روستاهای اطراف ارومیه می‌پیچد، بچه‌ها را به وجد می‌آورد. آن‌ها با شور و شوق دور خودرو جمع می‌شوند؛ جایی که قرار است کتاب، قصه و رنگ تازه‌ای به روزشان ببخشد.

کتابخانه سیار ارومیه که از بهمن سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده، تاکنون به هفت روستای فاقد کتابخانه خدمات ارائه داده و بناست به زودی به ۱۰ روستا برسد.

سه هزار نسخه کتاب در حوزه‌های علمی، ادبی و تاریخی در قفسه‌های این کتابخانه جای گرفته تا کودکان، نوجوانان و حتی بزرگسالان بتوانند سهمی از مطالعه داشته باشند.

تحقق عدالت فرهنگی هدف اصلی ایجاد کتابخانه سیار

خدیجه معصومی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی،در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره فلسفه این طرح می‌گوید: هدف اصلی ما تحقق عدالت فرهنگی است؛ اینکه دسترسی به کتاب برای همه مردم، حتی در مناطق کم‌برخوردار، آسان شود.

طبق آمار، روزانه حدود ۴۰ نفر و در طول هفته نزدیک به ۲۰۰ نفر از خدمات کتابخانه سیار بهره‌مند می‌شوند. اما این خودرو فقط کتاب امانت نمی‌دهد؛ قصه‌گویی، نمایش کوتاه، مسابقات کتابخوانی و حتی نقاشی، بخش جدایی‌ناپذیر برنامه‌هایش است. همین فعالیت‌ها باعث شده کودکان با شوق و لبخند سراغ کتاب‌ها بروند و خانواده‌ها هم همراهشان شوند.

البته این مسیر بی‌چالش نیست. معصومی می‌گوید: نیاز به خودروی مجهزتر، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی استاندارد و معرفی بیشتر خدمات کتابخانه، از مهم‌ترین دغدغه‌های ما است. تلاش می‌کنیم نقاط خدمت و منابع کتاب را هم از نظر کمی و کیفی افزایش دهیم.

با وجود این کمبودها، کتابخانه سیار ارومیه توانسته تصویری روشن از عدالت فرهنگی و امید را در دل روستاها ترسیم کند؛ جایی که هر قصه، هر کتاب و هر برگ ورق‌خورده، لبخندی تازه به چهره کودکان و نوجوانان می‌آورد.

انتهای پیام/