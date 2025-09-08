به گزارش ایلنا از اصفهان، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز دوشنبه هفدهم شهریور با میانگین ۹۵ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان‌های ۲۵ آبان با عدد ۱۰۳، خیابان رودکی ۱۱۰، خیابان رهنان ۱۰۶، بولوار کاوه ۱۳۴، کردآباد ۱۰۹ و ولدان ۱۰۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۸۱، بزرگراه خرازی ۹۴، دانشگاه صنعتی و خیابان فرشادی ۹۱، زینبیه ۸۰، سپاهان‌شهر ۸۶، فیض ۸۹، میرزا طاهر ۸۲ و خیابان هزار جریب ۷۰ AQI در شرایط قابل قبول است.

شاخص هوای شهر قهجاورستان با میانگین ۱۵۵ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در ایستگاه خمینی شهر و زرین شهر به ترتیب با ۱۱۰ و ۱۰۸ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

