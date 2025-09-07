اختلاف خانوادگی در زنجان به قتل منجر شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ابراهیم آقاجانلو روز یکشنبه با بیان این مطلب، افزود: در پی وقوع یک فقره نزاع خانوادگی در یکی از روستاهای اطراف زنجان واحد گشت پاسگاه شهرک صنعتی روی به محل اعزام و گزارش پیکر مجروح و بی هوشی مردی ۶۵ ساله به مرکز مخابره شد.

وی افزود: با حضور عوامل اورژانس در محل شخص مجروح به بیمارستان منتقل شد که متاسفانه به جهت شدت جراحات وارده، تلاش کادر درمان برای احیای او بی نتیجه ماند و این شخص جان خود را از دست داد.

آقاجانلو تصریح کرد: با وصول گزارش ماموران انتظامی، بلافاصله تیم بررسی صحنه جرم پلیس آگاهی به محل اعزام شد که تحقیقات حاکی است؛ مقتول به جهت ضرب و شتم از سوی برادر زن خود دچار جراحات شدید شده و جان خود را از دست داده است.

این مقام انتظامی استان زنجان اظهار داشت: قاتل که مردی ۴۵ ساله بود در سطح شهر زنجان دستگیر شد و در تحقیقات اولیه صراحتا به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود از این قتل را ضرب و شتم حین دعوای خانوادگی عنوان کرد.

سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطر نشان شد: با تشکیل پرونده مقدماتی، متهم با قرار مناسب قضائی روانه زندان مرکزی زنجان شد.

