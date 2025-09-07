عضو شورای شهر شیراز مطرح کرد؛
تهدید سلامتی مردم توسط کارخانه های نشاسته سازی
رئیس کمیته محرومیتزدایی شورای شهر شیراز خواستار برخورد قاطع با کارخانههای نشاستهسازی آلاینده شد و بر حق مردم بر محیط زیست سالم تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، مریم حسینی عصر امروز ۱۶ شهریور در نطق پیش از دستور خود به یکی از جدی ترین چالش های زیست محیطی و بهداشتی در منطقه مهدی آباد شیراز اشاره کرد و افزود: آلودگی رودخانه های نشاسته سازی یک مسئله زیست محیطی و تهدید جدی برای سلامت عمومی و کیفیت زندگی هزاران شهروند محسوب می شود.
حسینی با ابراز تأسف از وضعیت رودخانه چنار راهدار که زمانی نماد زندگی و زیبایی بوده، گفت: امروز این رودخانه به دلیل تخلیه پساب های صنعتی کارخانه های نشاسته سازی، به کانونی از آلودگی و بوی تعفن تبدیل شده است.
به گفته وی این آلودگی نه تنها زیست بوم رودخانه را نابود کرده، بلکه سلامت ساکنان مجاور را نیز به خطر انداخته است. بوی مشمئز کننده ناشی از تخلیه پساب های صنعتی، سال ها ست که آرامش و آسایش مردم را سلب کرده و باعث افزایش بیماری های تنفسی و پوستی شده است.
وی با اشاره به گزارش های مردمی و بازدیدهای میدانی، عنوان کرد: این کارخانه ها نزدیک به نیم قرن است که به صورت غیرقانونی پساب خود را بدون هیچ گونه تصفیه ای وارد رودخانه کردهاند.
پیگیری ها کافی نیست
حسینی به پیگیریهای متعدد نهادهای مختلف از جمله کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر، اداره کل حفاظت محیط زیست فارس و شهرداری منطقه ۹ اشاره کرد و افزود: اگرچه نصب سیستمهای تصفیهخانه در یکی از کارخانهها ارزشمند است، اما کافی نبوده و نیست؛ چرا که هنوز به طور کامل مشکل بوی تعفن و آلودگی رودخانه برطرف نشده است.
وی با نگرانی تأکید کرد: حتی در ساعاتی از شب باز هم پساب صنعتی در رودخانه انتقال داده میشود؛ همراه با بویی که قطعا باید گفت مردم آن منطقه صبوری میکنند.
حسینی اعلام کرد: به عنوان نمایندگان مردم، مسئولیت داریم تا از حقوق شهروندان دفاع کنیم و محیطی سالم برای آنان فراهم آوریم. لذا به تمامی دستگاههای مرتبط اعلام میگردد هر چه سریعتر نسبت به تجهیز کارخانهها جهت عدم آلودگی تا قبل از انتقالشان اقدام نمایند.
وی تاکید کرد: کارخانههای متخلف باید ملزم به جبران خسارت وارده به محیط زیست و مردم منطقه شوند؛ حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان نباید فدای منافع شود. ما بدنبال تعطیلی این کارخانهها نیستیم، بلکه خواهان الزام آنان به رعایت مسئولیت اجتماعی هستیم.
حسینی افزود: خواسته مردم، اجرای فوری و بدون تأخیر طرحهای تصفیه پساب کارخانههاست تا آمادگی هر چه سریعتر برای انتقال این واحدها به خارج از شهر فراهم شود.