مدیرکل امور مالیاتی استان البرز:
مودیان مالیاتی البرز تنها دو هفته فرصت دارند / مهلت تبصره ماده ۱۰۰ تمدید نخواهد شد+فیلم
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز با تأکید بر اهمیت ماه شهریور در تحقق اهداف مالیاتی، اعلام کرد: مودیان تنها دو هفته فرصت دارند تا از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کرده و پرونده مالیاتی سال ۱۴۰۳ خود را قطعی کنند؛ این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا برهانینیا روز یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: شهریورماه نقطه اوج تعامل سازمان امور مالیاتی با مودیان است و باید با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و ابزارهای تبلیغاتی، اطلاعرسانی گسترده انجام شود تا فعالان اقتصادی از فرصت باقیمانده استفاده کنند.
وی درباره جزئیات تبصره ماده ۱۰۰ توضیح داد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، فعالان اقتصادی با حجم فعالیت تا سقف ۲۱۶ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ میتوانند بدون نیاز به ارائه اظهارنامه تفصیلی و صرفاً با تأیید خود، مالیات قطعیشده را پرداخت کنند. امکان پرداخت نقدی و اقساطی نیز پیشبینی شده است تا پرونده مالیاتی این دسته از مودیان مختومه شود.
برهانینیا تأکید کرد: سال گذشته نیز این مهلت تمدید نشد و امسال هم به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. بنابراین مودیان باید همین دو هفته طلایی را غنیمت بشمارند و تکلیف مالیاتی خود را مشخص کنند.
مدیرکل امور مالیاتی البرز با اشاره به افزایش دو برابری معافیت مالیات بر حقوق در سال جاری گفت: رسیدگی به پروندههای مالیاتی مشاغل و بازار، ۹۵ درصد به صورت سیستمی انجام میشود که این امر موجب شفافیت، کاهش ارتباط حضوری و رضایتمندی بیشتر مودیان خواهد شد.
وی افزود: هماکنون حدود ۷۰ درصد جامعه صنفی و بازاریان کشور یا مالیات صفر دارند یا رقمی نزدیک به صفر پرداخت میکنند. سهم مالیات مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی کشور تنها ۶ درصد است و عمده بار مالیاتی بر دوش درصد اندکی از پردرآمدترین گروهها قرار دارد.
برهانینیا همچنین به اجرای طرح نشانهگذاری مالیات اشاره کرد و گفت: در این طرح، مودیان میتوانند مشخص کنند مالیات پرداختی آنان در چه پروژههای عمرانی و خدماتی هزینه شود و این سود مستقیم به استان بازگردد. در سال گذشته ۱۵ پروژه استانی با این روش تأمین اعتبار شد و امسال نیز پیشبینی میشود تعداد بیشتری پروژه به این فهرست افزوده شود.
وی درباره نقش مالیات در توسعه شهری و روستایی گفت: تنها در مردادماه سال جاری، هشت هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال عوارض و مالیات به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریز شده است که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی نشان میدهد. مجموع واریزی پنج ماهه نیز به حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
به گفته مدیرکل امور مالیاتی البرز، برای تسهیل امور، نشستهای مشترکی با اصناف و دفاتر پیشخوان دولت برگزار شده تا مشکلات سال گذشته برطرف شود و مودیان بتوانند به راحتی اظهارنامه خود را تکمیل کنند.
این مسئول درباره دغدغه مردم نسبت به پیامکهای دریافتی نیز خاطرنشان کرد: تمامی پیامکهای سازمان امور مالیاتی تنها با سربرگ رسمی «مالیات» ارسال میشود و مودیان باید مراقب پیامهای جعلی باشند. همچنین از ابتدای دیماه، فقط صورتحسابهای الکترونیکی مبنای رسیدگی مالیاتی خواهد بود.
برهانینیا گفت: استان البرز یکی از استانهای موفق در وصول مالیاتهای معوق و جلوگیری از فرار مالیاتی است و تاکنون بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال از محل فرارهای مالیاتی وصول شده است.
این مسئول در پایان بار دیگر تأکید کرد که زمان برای تصمیمگیری محدود است و هیچگونه تمدیدی در کار نخواهد بود. بنابراین مودیان باید از همین امروز اقدام کنند.