آغاز کمپین نجات باغ های شیراز

به گزارش ایلنا، علیرضا اسکندری امروز ۱۶ شهریور در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر افزود: این حرکت، نه اقدامی مقطعی، بلکه طرحی ماندگار برای احیای ریه‌های تنفسی شیراز است و پیشنهاد داد بخشی از عوارض سالیانه شهرداری به‌طور شفاف به نگهداری و آبیاری باغ‌ها اختصاص یابد.

اسکندری با اشاره به اهمیت باغ‌های شیراز به عنوان نماد هویت و تاریخ این شهر، از آغاز کمپینی جامع برای حفاظت از این میراث طبیعی خبر داد.

عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه باغ‌های شیراز نه فقط درختان ریشه‌دار در خاک، که ریشه‌های هویت و جان این شهر هستند، تأکید کرد: این باغ‌ها نفس‌های شیراز، سایبان خاطرات مردم و نشانه‌ای هستند که نام شیراز را با عطر گل و سبزه در جهان پیوند زده‌اند.

وی با اعلام آغاز کمپین حفاظت از باغ‌های شیراز، تصریح کرد: این کمپین نه یک حرکت مقطعی، بلکه حرکتی زیربنایی، فرهنگی و ماندگار خواهد بود. ما به دنبال رویدادی بزرگ و دائمی هستیم تا باغ‌های شیراز را نه فقط برای امروز، که برای فردای فرزندانمان حفظ کنیم.

عضو شورای شهر شیراز با تقدیر از همراهی اهالی فرهنگ، هنر و رسانه، از رسانه‌ها خواست تا این کمپین را با قدرت بیشتری همراهی کنند.

اسکندری به مصوبه قبلی شورای شهر مبنی بر تبدیل شیراز به منطقه ویژه اشاره کرد و گفت: این مصوبه مسیر را برای حفاظت قانونی و اجرایی از باغ‌ها هموار کرده است، اما راه هنوز ادامه دارد و مسئولیت ما سنگین‌تر از همیشه است.

وی با ارائه پیشنهادی عملی اعلام کرد: پیشنهاد می‌دهم بخشی از عوارض سالیانه شهرداری به صورت شفاف و مشخص به نگهداری، آبیاری و احیای باغ‌های شیراز اختصاص یابد. این اقدام نشان می‌دهد که باغ‌ها برای ما فقط یک خاطره یا تصویر روی کارت پستال نیستند، بلکه سرمایه‌ای حیاتی هستند که اگر امروز برایشان هزینه نکنیم، فردا با هیچ ثروتی نمی‌توانیم آنها را بازگردانیم.

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورا با بیان اینکه شیراز بدون باغ‌ها، شیراز نیست، متعهد شد که این پیشنهاد را تا تحقق نهایی پیگیری کند و گفت: حفظ باغ‌ها یعنی حفظ هویت، سلامت و آینده شیراز. بگذارید تاریخ بگوید شورای این دوره نسیم زندگی را در رگ‌های شیراز جاری کرد و باغ‌ها را به آیندگان سپرد.

وی در پایان با اشاره به پروژه‌های موفق شهرداری مانند شهربازی جنت، پارک آبی و آکواریوم، ابراز امیدواری کرد که با ادامه روند اجرای پروژه‌های مردمی، شادی بیشتری به مردم شیراز هدیه شود.

