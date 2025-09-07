به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی، یوسف غفارزاده روز یکشنبه با بیان اینکه کاهش ۴۴ درصدی ورودی روان آب ها به سدهای بزرگ استان دلیل اصلی این کاهش است افزود: میزان ورودی روان آب ها به سدها از ۴۵۵.۶ میلیون مترمکعب در سال گذشته به ۲۵۳.۳ میلیون مترمکعب در سال جاری کاهش یافته است.

وی با اعلام اینکه روان آب ورودی سدهای نهند، آیدوغموش، قلعه‌چای، سهند و ستارخان به ترتیب ۷۳، ۵۵، ۵۰، ۴۱ و ۳۷ درصد نسبت به سال قبل کمتر شده و این وضعیت هشداردهنده است، ضرورت همیاری مردم در مدیریت مصرف آب و اتخاذ تدابیر بهینه برای حفظ منابع آب را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

غفارزاده افزود: شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی برای گذر از تنش آبی تمام امکانات و منابع را بسیج کرده اما عبور از تنش آبی نیازمند تداوم همراهی مردم و مصرف درست آب است.

انتهای پیام/