دو سفرهماهی بزرگ در ساحل بحرکان هندیجان تلف شدند
رییس اداره محیط زیست هندیجان گفت: بنا بر اعلام گزارش همیاران و فعالان محیط زیست این شهرستان دو عدد سفر ماهی معروف به سفره ماهی لوخمه در ساحل بحرکان پس از به گل نشستن، از بین رفتند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محسن شعبانی افزود: این گونه سفره ماهی که در خلیج فارس و دریای عمان و مناطق جنوبی ایران نامهای مختلفی دارد و دارای بدنی پهن و دیسک مانند با لکههای تیره و برجسته و زمینه قهوهای و روشن است و در آب شور زندگی میکند.
وی ادامه داد: همچنین این نوع سفرهماهی ها در سواحل شنی، صخرههای مرجانی و در عمق ۵۰ متری دریا زیست میکنند.