به گزارش ایلنا از خوزستان، محسن شعبانی افزود: این گونه سفره ماهی که در خلیج فارس و دریای عمان و مناطق جنوبی ایران نام‌های مختلفی دارد و دارای بدنی پهن و دیسک مانند با لکه‌های تیره و برجسته و زمینه قهوه‌ای و روشن است و در آب شور زندگی می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین این نوع سفره‌ماهی ها در سواحل شنی، صخره‌های مرجانی و در عمق ۵۰ متری دریا زیست می‌کنند.

انتهای پیام/