رضا حیدری سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان رشت شد

به گزارش ایلنا ازرشت، رضا حیدری ایمن‌آبادی از کارکنان ستادی فرمانداری رشت به‌عنوان سرپرست بخشداری مرکزی این شهرستان منصوب شد.

حیدری دارای مدرک کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد معماری ـ شهرسازی است و عضویت در سازمان نظام مهندسی استان گیلان را در کارنامه خود دارد.

وی بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت در وزارت کشور، استانداری گیلان و فرمانداری شهرستان رشت را داراست و پیش از این در مسئولیت‌هایی همچون معاون فرماندار شهرستان خمام و همچنین کارشناس حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری‌ مرکز استان گیلان فعالیت کرده است.

