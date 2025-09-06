با حکم استاندار گیلان؛
رضا حیدری سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان رشت شد
به پیشنهاد فرماندار شهرستان رشت و با حکم استاندار گیلان، رضا حیدری ایمنآبادی از کارکنان ستادی فرمانداری رشت بهعنوان سرپرست بخشداری مرکزی این شهرستان منصوب شد.
حیدری دارای مدرک کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد معماری ـ شهرسازی است و عضویت در سازمان نظام مهندسی استان گیلان را در کارنامه خود دارد.
وی بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت در وزارت کشور، استانداری گیلان و فرمانداری شهرستان رشت را داراست و پیش از این در مسئولیتهایی همچون معاون فرماندار شهرستان خمام و همچنین کارشناس حوزههای سیاسی، اجتماعی، عمرانی و برنامهریزی فرمانداری مرکز استان گیلان فعالیت کرده است.