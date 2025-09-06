خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حکم استاندار گیلان؛

رضا حیدری سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان رشت شد

رضا حیدری سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان رشت شد
کد خبر : 1682741
لینک کوتاه کپی شد.

به پیشنهاد فرماندار شهرستان رشت و با حکم استاندار گیلان، رضا حیدری ایمن‌آبادی از کارکنان ستادی فرمانداری رشت به‌عنوان سرپرست بخشداری مرکزی این شهرستان منصوب شد.

به گزارش ایلنا ازرشت، رضا حیدری ایمن‌آبادی از کارکنان ستادی فرمانداری رشت به‌عنوان سرپرست بخشداری مرکزی این شهرستان منصوب شد.

 حیدری دارای مدرک کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد معماری ـ شهرسازی است و عضویت در سازمان نظام مهندسی استان گیلان را در کارنامه خود دارد.

وی بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت در وزارت کشور، استانداری گیلان و فرمانداری شهرستان رشت را داراست و پیش از این در مسئولیت‌هایی همچون معاون فرماندار شهرستان خمام و همچنین کارشناس حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری‌ مرکز استان گیلان فعالیت کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی