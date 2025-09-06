مانور بازگشایی مدارس گلستان اجرا شد

به گزارش ایلنای گلستان، مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در حاشیه آغاز این مانور تأکید کرد: مانور بازگشایی مدارس با هدف تضمین آمادگی کامل مدارس برای استقبال از سال تحصیلی جدید و ایجاد «مهری آرام و تحولی» برای دانش‌آموزان استان گلستان به اجرا درآمده است. پیش به سوی مهری آرام و تحولی، شعار اصلی ما در این دوره است.

قدرت‌اله نظری افزود: هدف اصلی این مانور، سنجش آمادگی مدارس استان و ایجاد محیطی امن، بانشاط و متناسب با شأن دانش‌آموزان گلستانی است.

وی افزود: در راستای اجرای هرچه بهتر این پروژه مهم، ناظرین استانی به شهرستان‌های مختلف اعزام شده‌اند. وظیفه این ناظرین، ارزیابی دقیق روند اجرای «پروژه مهر» و نظارت بر میزان آمادگی مدارس در ابعاد مختلف برای یک بازگشایی مطلوب و بدون دغدغه است.

وی گفت: این ارزیابی‌ها شامل بررسی وضعیت فضاهای آموزشی، تجهیزات، نیروی انسانی و رعایت پروتکل‌های لازم برای تضمین سلامت و نشاط دانش‌آموزان خواهد بود.

