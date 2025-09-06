خبرگزاری کار ایران
مانور بازگشایی مدارس گلستان اجرا شد

مانور بازگشایی مدارس گلستان اجرا شد
مانور سراسری بازگشایی مدارس در استان گلستان امروز شنبه پانزدهم شهریور ماه، با حضور مدیرکل آموزش و پرورش گلستان و ناظران استانی آغاز شد. با آغاز این مانور، آموزش و پرورش استان گلستان گامی بلند در جهت آماده‌سازی هرچه بهتر مدارس و فراهم آوردن شرایطی ایده‌آل برای شروع سال تحصیلی جدید برداشته است.

به گزارش ایلنای گلستان، مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در حاشیه آغاز این مانور تأکید کرد: مانور بازگشایی مدارس با هدف تضمین آمادگی کامل مدارس برای استقبال از سال تحصیلی جدید و ایجاد «مهری آرام و تحولی» برای دانش‌آموزان استان گلستان به اجرا درآمده است. پیش به سوی مهری آرام و تحولی، شعار اصلی ما در این دوره است. 

قدرت‌اله نظری افزود: هدف اصلی این مانور، سنجش آمادگی مدارس استان و ایجاد محیطی امن، بانشاط و متناسب با شأن دانش‌آموزان گلستانی است. 

وی افزود: در راستای اجرای هرچه بهتر این پروژه مهم، ناظرین استانی به شهرستان‌های مختلف اعزام شده‌اند. وظیفه این ناظرین، ارزیابی دقیق روند اجرای «پروژه مهر» و نظارت بر میزان آمادگی مدارس در ابعاد مختلف برای یک بازگشایی مطلوب و بدون دغدغه است. 

وی گفت: این ارزیابی‌ها شامل بررسی وضعیت فضاهای آموزشی، تجهیزات، نیروی انسانی و رعایت پروتکل‌های لازم برای تضمین سلامت و نشاط دانش‌آموزان خواهد بود.

