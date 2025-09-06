به گزارش ایلنا از خوزستان، محسن پیام فر امروز شنبه با اشاره به تماس یک شهروند با سامانه ۱۲۱ گروه اتفاقات برق دزفول مبنی بر آتش‌سوزی در یک واحد صنفی فرش فروشی ادامه داد: پس از مهار آتش توسط آتش‌نشانی، سیمبانان اعزامی به محل حادثه علت اصلی آتش‌سوزی را استفاده غیرمجاز و غیراصولی تعدادی دستگاه ماینر استخراج رمزارز تشخیص دادند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های استخراج رمز ارز دارای مصرف برق بسیار بالا و تولید حرارت زیاد هستند، افزود: چهار دستگاه ماینر در این واحد صنفی به صورت پنهانی و بدون رعایت استانداردهای ایمنی و برق کشی اصولی نصب شده بودند که به دلیل جریان زیاد برق، نبود تهویه مناسب و تجمع حرارت در فضای محدود منجر به ذوب شدن سیم‌ها، اتصال برق و در نهایت آتش‌سوزی شده بود.

مدیریت توزیع نیروی برق دزفول گفت: خوشبختانه در این حادثه تلفات جانی گزارش نشد و آتش‌نشانان موفق شدند از گسترش آتش به واحدهای تجاری و مسکونی همجوار جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه این حادثه هشداری جدی در مورد خطرات جانی و مالی استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های پرمصرفی مانند ماینرها است، افزود: این دستگاه‌ها به دلیل کارکرد ۲۴ ساعته و مصرف بالای برق و تولید حرارت زیاد، تهدیدی جدی برای شبکه برق داخلی ساختمان‌ها هستند و به شبکه برق عمومی اماکن مجاور نیز آسیب جدی وارد می‌کنند.

