استاندار لرستان خبر داد؛

شناسایی ۱۷۸ ملک برای اجرای مولدسازی/ منابع مولدسازی برای اجرای برنامه راهبردی استان هزینه می شود

استاندار لرستان گفت: کل املاک شناسایی شده در سطح استان در. این زمینه ۱۷۸ ملک می باشد که ۷۹ ملک آن شامل ۷۹ ملک شهری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز شنبه پانزدهم شهرویر ماه در جلسه مولدسازی استان افزود: ارزش کلی این طرح‌ها ۲هزار و ۵۶۰ میلیون تومان می‌باشد. 

وی ادامه داد: از این تعداد ملک، ۵۹ ملک قیمت‌گذاری شده و ۷ ملک نیز در مرحله ارزش افزایی قرار دارد. 

به گفته استاندار لرستان ۷ ملک به فروش رفته و ۶ ملک نیز به کارگروه ملی مولدسازی ارجاع شده است. 

استاندار لرستان تصریح کرد: این ۶ ملک یک هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. 

شاهرخی ادامه داد: در این زمینه ۶۶۰ میلیارد تومان ملک در مرحله ارزش افزایی و ۲۶۰ میلیارد تومان نیز در مرحله قیمت‌گذاری هستند. 

وی تاکید کرد: منابع مولدسازی برای اجرای برنامه راهبردی توسعه استان، تعیین و هزینه می‌شود. 

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: بسته رونق ملک خیابان مطهری برای اجرای کمربندی غربی، ملک زیبا کنار برای تکمیل ساختمان استانداری و دهکده المپیک جهت بهسازی ورزشگاه تختی، استفاده خواهد شد. 

وی با بیان اینکه محل‌های مختلفی برای تامین مالی پروژه‌ها از جمله تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی و…در نظر گرفته شده، افزود: از محل مولدسازی اموال مازاد ادارات که مورد تاکید دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی است، برای اجرای این پروژه‌ها استفاده می‌شود. 

وی ادامه داد: لازم است ادارات استان فارغ از بخشی نگری و با شناسایی دقیق املاک، از فرصت مولدسازی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و بر زمین مانده استفاده کنند. 

