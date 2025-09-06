به گزارش ایلنا، فاطمه ایرانی روز شنبه پانزدهم شهریور ماه در نشست گفتمان رسانه‌ای ازدواج و جوانی جمعیت با اشاره به اهمیت این موضوع اظهار کرد: با ایجاد این بانک اطلاعاتی، دسترسی به جامعه آماری حوزه بانوان و تصمیم گیری در بخش‌های مختلف تسهیل می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه تغییر فرهنگ در جامعه طی کوتاه مدت اتفاق نمی‌افتد و باید در کنار اصلاحات فرهنگی، حمایت‌های اقتصادی نیز به صورت جدی دنبال شود افزود: برخی معتقدند تنها اقتصاد یا صرفا فرهنگ مسیر جوانی جمعیت و ازدواج تاثیرگذار است اما هر دو مولفه به یک اندازه مهم هستند.

وی گفت: کشورهایی که با پیری جمعیت مواجه شده‌اند نه تنها در اقتصاد بلکه در سیاست و امنیت نیز آسیب‌پذیر می‌شوند.

ایرانی با بیان اینکه همه افراد جامعه در وضعیت فعلی سهم دارند، ادامه داد: رسانه‌ها، خانواده‌ها و مدیران هرکدام به اندازه خود مسئول هستند و باید در این مسیر کمک کنند که اختصاص بخشی از تبلیغات شهری به موضوع جمعیت می‌تواند گام موثری در فرهنگ‌سازی باشد.

مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان از راه‌اندازی مرکز درمان ناباروری استان خبر داد و گفت: پیشرفت فیزیکی این مرکز به حدود ۹۰ درصد رسیده اما تجهیز آن به امکانات پزشکی نیازمند اعتبارات بیشتری است و با تکمیل این پروژه علاوه بر لرستان، استان‌های همجوار نیز می‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

ایرانی نقش رسانه‌ها را در ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری بسیار مهم دانست و ادامه داد: تغییر نگرش جامعه نیازمند همراهی و تلاش جمعی همه دستگاه‌ها، خانواده و رسانه‌ها است.

