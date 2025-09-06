معاون صمت گیلان؛
گیلان در تامین مصالح مرغوب برای تولید بتن باکیفیت با مشکل مواجه است
معاون امور صنایع و معادن ادارهکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه نیاز مصالح استان برای اجرای پروژههای عمرانی، ساخت و ساز استان حدود ۱۴ میلیون تن است، گفت: فعالان صنعت ساختوساز به شدت در تامین مصالح مرغوب برای تولید بتن باکیفیت و استاندارد با مشکل مواجه هستند.
به گزارش ایلنا از رشت، سعید اخلاقی، معاون امور صنایع و معادن ادارهکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از دستگاههای متولی خواست تامین مصالح مرغوب را در دستور کار خود قرار دهند و گفت: اگر فرآیند مذکور جدی گرفته نشود آینده صنعت ساخت و ساز و ایمنی ساختمانهای مسکونی به شدت زیر سوال خواهد رفت.
وی در مورد مشکل تامین مصالح مورد نیاز پروژههای بزرگ عمرانی استان گفت: یکی از بزرگترین پروژههای در دست اجرای استان راه آهن رشت_ آستارا است که بخشی از نیاز به ماسه بادی این پروژه، از محل لایروبی بنادر انزلی و آستارا و نیروگاه پرهسر تامین شده است.
اخلاقی اضافه کرد: این پروژه به حدود هفت میلیون متر مکعب مصالح نیاز دارد که تامین این مقدار با توجه به نظر مشاور پروژه باید از مصالح رودخانهای تامین شود؛ این مساله چالش مهمی در اجرای پروژه راه آهن رشت- آستارا است که میتوان بخش قابل توجهی از مصالح آن را از پشت سد منجیل تامین کرد.
وی اظهار کرد: برای تامین مصالح مورد نیاز پروژههای عمرانی، برداشت شن و ماسه از پشت سد منجیل مطرح شد که متاسفانه به دلایل مختلف تحول قابل توجه و چشمگیری در این بخش دیده نمیشود؛ این مساله در سفر رئیسجمهور به استان گیلان مطرح خواهد شد؛ وزیر صمت نیز مکاتبهای با مراجع مربوطه از جمله وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی داشت تا پتانسیلهای معدنی استان با توجه به فقری که در مصالح وجود دارد، حفظ شود.
معاون امور صنایع و معادن ادارهکل صنعت، معدن و تجارت گیلان تامین مصالح مناسب با قیمت منصفانه را یکی دیگر از معضلات این حوزه در سالهای اخیر عنوان کرد و افزود: بخش مهمی از معادن استان در مناطقی واقع شده که یا به علت محدودیتهای زیست محیطی و یا معارضان محلی امکان فعالیت کامل و یا فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی دارند؛ برای پاسخ به نیازهای توسعهای استان در پروژههای عمرانی ملی، استانی و ساخت و سازهای بخش خصوصی باید به معدنکاری جدیتر پرداخته شود.
اخلاقی گفت: نمیتوان این مساله را نادیده گرفت که معدنکاری با تخریب و دستکاری در طبیعت همراه است؛ حتی اگر فعالیت معدنی در چارچوب الزامات فنی و ایمنی باشد، دستکاری در طبیعت اتفاق خواهد افتاد و مزاحمتهایی برای جوامع محلی بدنبال خواهد داشت؛ لذا برای تکمیل پروژههای عمرانی و حرکت به سمت توسعه باید به مشکلات این حوزه به صورت منطقی و با در نظرگرفتن افکار عمومی رسیدگی کرد.
وی ایجاد مزاحمت برای مردم را خط قرمز مسئولان و ادارهکل صمت عنوان و تصریح کرد: حفظ حقوق قانونی بهرهبرداران و تامین فضای ایمنی برای ادامه فعالیت آنان از مسئولیتهای دستگاههای اجرایی و نظارتی است.
معاون امور صنایع و معادن ادارهکل صنعت، معدن و تجارت گیلان اظهار کرد: سه معدن استان امسال باز فعال شدند؛ در برخی دیگر از معادن شاهد کاهش تولید به علت مشکلات عنوان شده بودیم؛ باتوجه به تاکید استاندار گیلان مبنی بر فعال شدن معادن غیرفعال امیدواریم در سال جاری این تعداد از معادن، در حال حاضر حدود ۵۳ معدن است، تعیین تکلیف شود.
وی اضافه کرد: باید با پذیرش محدودیتهای استان برای معادن گفته شده چارهاندیشی شود که در آینده استان با چالش جدی مواجه نشود.
معاون امور صنایع و معادن ادارهکل صنعت، معدن و تجارت گیلان یکی از مسائلی که ظرفیتهای معدنی استان را تحت الشعاع قرار داده تامین مصالح از استانهای اردبیل، قزوین و زنجان اعلام کرد و افزود: واردکردن مصالح از سایر استانها شاید در قیمت تفاوت چندانی ایجاد نکند اما علاوه بر کاهش تولید، عدم رعایت تناژ مجاز حمل بار از سوی ناوگان حمل و نقلی که از استانهای مجاور وارد گیلان میشوند تخریب شبکه مواصلاتی استان را به همراه خواهد داشت که این موضوع موجب اعتراض بهرهبرداران و متولیان راههای استان خواهد شد.
اخلاقی گفت: دستگاههای نظارتی مانند پلیس راهور باید از ورود غیرمجاز مصالح به استان جلوگیری کنند؛ همچنین کیفیت نازل این مصالح صنایع مربوطه از جمله فرآوردههای بتنی را با چالش مواجه میکند.