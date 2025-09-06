به گزارش ایلنای گلستان، رسول گرگیج اظهارکرد: مسابقات قهرمانی کریکت بانوان کشور از ۱۷ شهریور لغایت ۲۱ شهریور ماه۱۴۰۴ باشرکت استانهای (گلستان، مازندران، تهران، البرز، خراسان رضوی، سیستان وبلوچستان، بوشهر، اردبیل، کهکیلویه وبویر احمد) در شهر گرگان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ۱۵۰ نفر ورزشکار تحت عنوان منتخبین استانهادر این مسابقات شرکت خواهند کرد. تیم کریکت بانوان استان گلستان مدافع عنوان قهرمانی همه روزه درزمین اختصاصی کریکت درحال تمرین وآمادگی جسمانی هستند.

وی بیان کرد: این مسابقات از روز دوشنبه ۱۷ شهریور آغاز و همه روز (ازساعت ۸ صبح اغاز وتا ساعت ۱۷ عصر) ادامه خواهد داشت و رده‌بندی وفینال مسابقات در روزجمعه ۲۱ شهریور برگزار میشود. مراسم اختتامیه واهدا جوایز باحضور مسئولین کشوری واستانی راس ساعت ۱۶ همانروز جمعه برگزار می‌شود.

