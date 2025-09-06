تأکید بر اتصال کامل مشاوران املاک به سامانه کاتب

به گزارش ایلنا، محمد نخعی در کارگروه استانی اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» افزود: این نشست با هدف ارزیابی مصوبات جلسات پیشین، هم‌اندیشی برای حل معضلات موجود و سرعت‌بخشی به اجرای مفاد قانون تشکیل شده است.

نخعی با اشاره به حساسیت موضوع و لزوم تعامل ادارات و سازمان‌های مرتبط گفت: پیگیری مصوبات کارگروه‌های قبلی در زمینه اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب و کمیسیون رفع تداخلات، گامی مهم برای اجرای کامل قانون است.

وی افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت استان، ۹ هزار و ۳۴۱ مشاور املاک دارای پروانه در فارس مشغول فعالیت هستند که از این تعداد ۷ هزار و ۴۰۰ واحد به سامانه کاتب متصل شده‌اند.

نخعی با اشاره به جمعیت ۱۰ هزار نفری صنف مشاوران املاک در استان اظهار داشت: آموزش در این زمینه ضروری است و با توجه به ظرفیت گسترده بازرسی اداره صمت، از این توان برای آموزش و ملزم کردن مشاوران املاک به اتصال به سامانه کاتب استفاده خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس اضافه کرد: با هدف تسهیل اجرای بهینه قانون الزام، مصوبات کارگروه‌های پیشین با جدیت پیگیری می‌شود و استمرار تعامل با ادارات و سازمان‌های مرتبط و رفع موانع موجود در دستور کار قرار دارد.

در ادامه این کارگروه، کارشناسان حاضر ضمن تشریح اقدامات انجام شده در مسیر اجرای قانون، به تبادل نظر پرداختند و مصوباتی برای رفع موانع و تسریع در اجرای قانون تنظیم شد.

انتهای پیام/