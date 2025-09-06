مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس خبرداد؛
تأکید بر اتصال کامل مشاوران املاک به سامانه کاتب
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با تأکید بر لزوم اتصال مابقی مشاوران املاک به سامانه کاتب، گفت: ضروری است ضمانتهای اجرایی لازم برای اتصال کامل این صنف به سامانه اعمال شود.
به گزارش ایلنا، محمد نخعی در کارگروه استانی اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» افزود: این نشست با هدف ارزیابی مصوبات جلسات پیشین، هماندیشی برای حل معضلات موجود و سرعتبخشی به اجرای مفاد قانون تشکیل شده است.
نخعی با اشاره به حساسیت موضوع و لزوم تعامل ادارات و سازمانهای مرتبط گفت: پیگیری مصوبات کارگروههای قبلی در زمینه اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب و کمیسیون رفع تداخلات، گامی مهم برای اجرای کامل قانون است.
وی افزود: بر اساس آمار اعلامشده از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت استان، ۹ هزار و ۳۴۱ مشاور املاک دارای پروانه در فارس مشغول فعالیت هستند که از این تعداد ۷ هزار و ۴۰۰ واحد به سامانه کاتب متصل شدهاند.
نخعی با اشاره به جمعیت ۱۰ هزار نفری صنف مشاوران املاک در استان اظهار داشت: آموزش در این زمینه ضروری است و با توجه به ظرفیت گسترده بازرسی اداره صمت، از این توان برای آموزش و ملزم کردن مشاوران املاک به اتصال به سامانه کاتب استفاده خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس اضافه کرد: با هدف تسهیل اجرای بهینه قانون الزام، مصوبات کارگروههای پیشین با جدیت پیگیری میشود و استمرار تعامل با ادارات و سازمانهای مرتبط و رفع موانع موجود در دستور کار قرار دارد.
در ادامه این کارگروه، کارشناسان حاضر ضمن تشریح اقدامات انجام شده در مسیر اجرای قانون، به تبادل نظر پرداختند و مصوباتی برای رفع موانع و تسریع در اجرای قانون تنظیم شد.