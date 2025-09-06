خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس خبرداد؛

تأکید بر اتصال کامل مشاوران املاک به سامانه کاتب

تأکید بر اتصال کامل مشاوران املاک به سامانه کاتب
کد خبر : 1682479
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با تأکید بر لزوم اتصال مابقی مشاوران املاک به سامانه کاتب، گفت: ضروری است ضمانت‌های اجرایی لازم برای اتصال کامل این صنف به سامانه اعمال شود.

به گزارش ایلنا، محمد نخعی در کارگروه استانی اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»  افزود: این نشست با هدف ارزیابی مصوبات جلسات پیشین، هم‌اندیشی برای حل معضلات موجود و سرعت‌بخشی به اجرای مفاد قانون تشکیل شده است.

 نخعی  با اشاره به حساسیت موضوع و لزوم تعامل ادارات و سازمان‌های مرتبط گفت: پیگیری مصوبات کارگروه‌های قبلی در زمینه اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب و کمیسیون رفع تداخلات، گامی مهم برای اجرای کامل قانون است.

وی افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت استان، ۹ هزار و ۳۴۱ مشاور املاک دارای پروانه در فارس مشغول فعالیت هستند که از این تعداد ۷ هزار و ۴۰۰ واحد به سامانه کاتب متصل شده‌اند.

نخعی با اشاره به جمعیت ۱۰ هزار نفری صنف مشاوران املاک در استان اظهار داشت: آموزش در این زمینه ضروری است و با توجه به ظرفیت گسترده بازرسی اداره صمت، از این توان برای آموزش و ملزم کردن مشاوران املاک به اتصال به سامانه کاتب استفاده خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس  اضافه کرد: با هدف تسهیل اجرای بهینه قانون الزام، مصوبات کارگروه‌های پیشین با جدیت پیگیری می‌شود و استمرار تعامل با ادارات و سازمان‌های مرتبط و رفع موانع موجود در دستور کار قرار دارد.

در ادامه این کارگروه، کارشناسان حاضر ضمن تشریح اقدامات انجام شده در مسیر اجرای قانون، به تبادل نظر پرداختند و مصوباتی برای رفع موانع و تسریع در اجرای قانون تنظیم شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی