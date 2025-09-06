آغاز مرمت بادگیرهای تاریخی بندرپل
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان از آغاز مرمت بادگیرهای تاریخی بندرپل خبر داد و گفت که این اقدام در راستای حفظ و احیای میراث فرهنگی و معماری سنتی استان انجام میشود.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عباس رئیسی روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد: در این عملیات، سه بادگیر تاریخی مرمت خواهند شد و تلاش داریم با اجرای دقیق عملیات مرمتی، اصالت و هویت معماری این سازهها حفظ شود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به اینکه برای اجرای این عملیات، اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته است، اظهار کرد: مرمت بادگیرها شامل بازسازی بخشهای آسیبدیده، تثبیت سازه و استفاده از مصالح سنتی مطابق با شیوههای معماری بومی خواهد بود.
او به اهمیت بادگیرها در معماری جنوب اشاره کرد و گفت: بادگیرهای بندرپل نه تنها نشاندهنده تکنیکهای بومی خنکسازی در مناطق گرم و مرطوب هستند، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی بندرعباس و هرمزگان محسوب میشوند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان تصریح کرد: مرمت این بناها گامی مهم در توسعه گردشگری فرهنگی استان است و امیدواریم با تکمیل پروژه، این سازهها به عنوان جاذبهای شاخص برای بازدیدکنندگان و پژوهشگران معرفی شوند.
او در پایان اعلام کرد که برنامهریزی برای مرمت سایر بادگیرهای تاریخی بندرپل نیز در دستور کار قرار دارد و این طرحها بهصورت مرحلهای و با اولویتبندی وضعیت هر سازه اجرا خواهند شد.