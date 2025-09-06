خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز مرمت بادگیرهای تاریخی بندرپل

آغاز مرمت بادگیرهای تاریخی بندرپل
کد خبر : 1682444
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از آغاز مرمت بادگیرهای تاریخی بندرپل خبر داد و گفت که این اقدام در راستای حفظ و احیای میراث فرهنگی و معماری سنتی استان انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  عباس رئیسی روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد: در این عملیات، سه بادگیر تاریخی مرمت خواهند شد و تلاش داریم با اجرای دقیق عملیات مرمتی، اصالت و هویت معماری این سازه‌ها حفظ شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اینکه برای اجرای این عملیات، اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته است، اظهار کرد: مرمت بادگیرها شامل بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده، تثبیت سازه و استفاده از مصالح سنتی مطابق با شیوه‌های معماری بومی خواهد بود.

او به اهمیت بادگیرها در معماری جنوب اشاره کرد و گفت: بادگیرهای بندرپل نه تنها نشان‌دهنده تکنیک‌های بومی خنک‌سازی در مناطق گرم و مرطوب هستند، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی بندرعباس و هرمزگان محسوب می‌شوند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تصریح کرد: مرمت این بناها گامی مهم در توسعه گردشگری فرهنگی استان است و امیدواریم با تکمیل پروژه، این سازه‌ها به عنوان جاذبه‌ای شاخص برای بازدیدکنندگان و پژوهشگران معرفی شوند.

او در پایان اعلام کرد که برنامه‌ریزی برای مرمت سایر بادگیرهای تاریخی بندرپل نیز در دستور کار قرار دارد و این طرح‌ها به‌صورت مرحله‌ای و با اولویت‌بندی وضعیت هر سازه اجرا خواهند شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی