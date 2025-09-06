ویتکاف پیام داد که دیگر نزنید!/رژیم صهیونی دست از پا خطا کند محکم تر پاسخ خواهد گرفت

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی امروز شنبه ۱۵شهریور ماه در جمع اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شیراز با اشاره ابعاد نبرد ۱۲روزه با رژیم صهیونیستی، وقایع پیش آمده و لزوم تحلیل صحیح در این راستا اظهار داشت: از همان ابتدای حمله رژیم به کشور گروه های معاند و وابسته نیز آماده شده بودند تا وارد کشور شوند که تمامی توطئه ها با واکنش دقیق و عالی خنثی شد؛ اقدامی که کمتر در رسانه ها نمود داشت.

وی با اشاره به پشتیبانی کامل برخی کشورها از جمله آمریکا از رژیم صهیونیستی افزود: سطح نبرد ۱۲روزه را نباید به ایران و رژیم صهیونیستی تقلیل داد چراکه همزمان چندین کشور در ابعاد نظامی و ... این کارزار را علیه ما انجام دادند و رژیم به تنهایی قادر به مقابله با ایران نبود.

عزیزی تصریح کرد: برخورد کوبنده نیروهای مسلح ما با رژیم صهیونیستی موجب شد ویتکاف نماینده آمریکا به وزیر خارجه ما پیام آتش بس دهد که دیگر از طرف ایران موشکی ارسال نشود چراکه متوجه قدرت ایران شدند.

وی با اشاره به وحدت مقدس همه آحاد جامعه در این نبرد ناجوانمردانه ادامه داد: ملت ما در این نبرد پیروز شد هر چند که امپراطوری رسانه ای غرب سعی می کند این مساله را برعکس جلوه دهد و این موضوع را اساتید و نخبگان باید به جامعه منتقل کنند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود نیز بیان داشت: ملت ایران و نیروهای مسلح ما در ادامه نیز اگر تعرضی صورت گیرد مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی با قدرت خواهد ایستاد و این بار پاسخ ما محکم تر و قاطع تر خواهد بود.

انتهای پیام/