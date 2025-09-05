باغ ایرانی در شیراز افتتاح شد؛
استاندار فارس: ترافیک مرکزی شهر به مرحله بحرانی رسیده است
باغ ایرانی شیراز با حضور استاندار فارس، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، شهردار شیراز و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز و جمعی از مسئولان استانی و شهری به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا، این پروژه بهعنوان پنجاهویکمین افتتاح شهرداری شیراز در دوره کنونی شورای شهر، همزمان با ماه ربیعالاول و ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، جلوهای از پیوند فرهنگ، معماری و مسئولیت اجتماعی در فضای شهری شیراز به شمار میرود.
استاندار فارس در این مراسم با تأکید بر جایگاه مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی، آن را وظیفهای فراتر از مدیریت اداری دانست و گفت: تقوا و دیانت باید در رفتار اجتماعی مدیران جلوهگر باشد.
حسینعلی امیری با اشاره به اهمیت انصاف و رعایت حقوق مردم، بیان کرد :بیتوجهی به خدمات، پیشداوری، تهمتزنی و نادیده گرفتن تلاشها، نشانهای از فاصله گرفتن از مسیر ایمان است.
به گفته وی، فرد مؤمن با دقت سخن میگوید، منصفانه داوری میکند و کرامت انسانها را پاس میدارد؛ چرا که کرامت، ویژگی ذاتی انسان است و وابسته به دین یا مسلک نیست.
استاندار فارس با اشاره به بهرهبرداری از ۱۶۶۲ پروژه در هفته دولت، مجموع اعتبارات این طرحها را بالغ بر ۶۶.۳ همت اعلام کرد و تحقق این حجم از فعالیت عمرانی، خدماتی، آموزشی و فرهنگی را نتیجه تلاش مستمر مدیران استان در شرایط دشوار اقتصادی دانست.
امیری با تأکید بر محدودیتهای بودجهای، فشارهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و تنگناهای مالی، اظهار داشت : این پروژهها با وجود همه موانع به مرحله اجرا رسیدهاند و آثار آنها در حوزههای توسعه، اشتغالزایی، تولید ثروت و کاهش فقر، در میانمدت و بلندمدت نمایان خواهد شد.
استاندار فارس همچنین خاطرنشان کرد:ارزش این اقدامات تنها در ساختوسازهای فیزیکی نیست، بلکه باید به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آنها توجه کرد چرا که هر پروژه، بخشی از سرمایهگذاری ملی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم و تقویت پیوند میان جامعه و نظام مدیریتی کشور است.
امیری در ادامه سخنان خود باردیگر تأثیر پروژههای شهری در ارتقای سرمایه اجتماعی یادآور شد و تصریح کرد : رفتار مسئولانه و صادقانه با مردم و شنیدن صدای آنان در جهت تحقق و تثبیت دفاع ملی نقشی تعیین کننده دارد.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود، به تفاوت باغ ایرانی با پارکهای شهری اشاره کرد و گفت: باغ ایرانی تنها مجموعهای از درختان نیست، بلکه مفهومی چندوجهی از فرهنگ، تمدن، اصالت و هویت ایرانی-اسلامی است.
وی افزود: در تاریخ معماری ایران، باغ ایرانی جایگاه ویژهای دارد و احیای آن در شیراز، احیای روح تعقل، تفکر و آرامش است؛ مفاهیمی که در آموزههای اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفتهاند.
امیری با اشاره به تأثیر فضای شهری بر روحیه عمومی جامعه، اظهار داشت: از جامعه افسرده نمیتوان انتظار توسعه داشت.
وی باغ ایرانی را بستری برای اندیشیدن، آرام گرفتن و بازسازی روح دانست و افزود: توفیق در بخشهای مختلف زندگی، وابسته به سلامت روان و نشاط اجتماعی است.
در ادامه، استاندار فارس اعتماد مردم را مهمترین سرمایه مدیران عنوان کرد و گفت: اعضای شورای شهر که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند و شهردار را انتخاب میکنند و باید پاسخگوی این اعتماد باشند.
وی بر ضرورت آسیبشناسی، شفافسازی و پاسخ به شبهات برای حفظ این سرمایه اجتماعی تأکید کرد.
اولویتگذاری حل مشکل قرهپیری و ترافیک مرکزی شیراز
استاندار فارس نیز با اشاره به پیگیری پروژههای عمرانی و خدماتی استان، دو موضوع مهم را مورد تأکید قرار داد.
حسینعلی امیری با تاکید بر اینکه حل مشکل قرهپیری در صدر اولویتهای اجرایی قرار دارد؛ گفت: تردد روزانه دهها هزار دانشآموز شهر صدرا به شیراز ضرورت تسریع رفع این مشکل را دو چندان کرده است. با توجه به اهمیت این مسیر برای دسترسی شهروندان و همچنین نقش آن در افتتاح بیمارستان ابوعلی سینا، دستگاههای اجرایی باید با جدیت بیشتری ورود کنند.
امیری افزود: در صورت لزوم آماده هستم برای تسریع در این پروژه از ظرفیتهای تغییر کاربری و ارزش افزوده استفاده کنم و حتی پروژههای کماولویتتر متوقف شوند تا مشکل قرهپیری در کوتاهترین زمان برطرف شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ترافیک بخشهای مرکزی شیراز اظهار داشت: ترافیک در مرکز شهر به مرحله بحرانی رسیده و در برخی ساعات روز مسیرهای اصلی کاملاً قفل میشوند؛ در صورت وقوع حادثه یا نیاز فوری به امداد و نجات، امکان دسترسی به مراکز درمانی با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
استاندار فارس از شهرداری شیراز و شورای اسلامی شهر خواست زمان و برنامه ویژهای برای حل معضل ترافیک در مرکز شهر اختصاص دهند و با کمک همه دستگاهها شرایطی فراهم کنند که در آیندهای نزدیک این مشکل کاهش یابد.
آغاز ساخت شهربازیهای جدید در شیراز
شهردار شیراز نیز در این مراسم گفت: در طول ۴سال گذشته پنجاه و یکمین مراسم افتتاح پروژههای عمرانی شهرداری شیراز برگزار شده و شورا و شهرداری وارد سال پنجم برنامه پنجساله خود با افق ۱۴۰۴ شدهاند.
محمدحسن اسدی با اشاره به افتتاح پل رودخانهای شهدای مهدی آباد ، افزود: این پروژه که در جنوب رودخانه چنار راهاندازی شده که مناطق حجتآباد، سامان و مهدیآباد را از محرومیت خارج میکند و نقش مهمی در توسعه متوازن شهر دارد.
وی یادآور شد: تقاطع غیرهمسطح شهید سید حسن نصر الله که سال گذشته با حضور وزیر کشور کلنگزنی شده بود امروز به بهره برداری رسید.
اسدی با بیان اینکه موضوع ایجاد شهربازی یکی از مطالبات چند دههای مردم شیراز بود، وعده داد: سه شهربازی به صورت همزمان آغاز به کار کرده که یکی از آنها امروز افتتاح شد و دو پروژه دیگر نیز طی دو تا سه ماه آینده به بهرهبرداری میرسند.
شهردار شیراز اضافه کرد: قرارداد شهربازی بزرگ شیراز در شرف انعقاد است و از استاندار فارس دعوت کرد در فرصت مناسب از این پروژهها بازدید کند .
شهردار شیراز در ادامه با اشاره به افتتاح باغ ایرانی گفت: این باغ نمونهای از باغهای تاریخی شیراز مانند باغ ارم و باغ دلگشا است که از وضعیت مخروبه خارج و به فضایی زیبا تبدیل شده است.
وی از طراح و ناظر پروژه، دکتر ایروانیان، و همچنین تمامی مدیران و کارشناسان حوزههای مختلف شهرداری قدردانی کرد و زحمات خانواده بزرگ ۱۳ هزار نفری شهرداری شیراز را موجب امیدآفرینی و توسعه شهر دانست.
اسدی با تأکید بر مهاجرپذیر بودن شیراز و ضرورت توسعه زیرساختها افزود: اگر امروز برای این شهر کاری نکنیم، کنترل ترافیک و حفظ محیطزیست در سالهای آینده بسیار دشوار خواهد شد و لطافت و پاکی هوای شیراز در معرض تهدید قرار میگیرد.
همکاری حداکثری مدیریت شهری با دستگاههای استان
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز دراین مراسم گفت: شورای ششم شهر شیراز چهار محور اساسی را در دستور کار خود قرار داده است که شامل کار جهادی، عمل بر اساس برنامه، تلاش برای پیشرفت و آبادانی شیراز و جلب رضایت مردم است.
سیدابراهیم حسینی با بیان اینکه همکاری استاندار و مدیران ارشد استان نقش مهمی در تحقق اهداف مدیریت شهری داشته است، افزود: خوشبختانه در این مدت هر جا که حوزه مدیریت ارشد استان نظری داشته، شورا و شهرداری با تمام توان پای کار آمدهاند.
وی نمونه این همکاری را پروژه ورزشگاه ۵٠هزار نفری دانست که با حمایت مدیریت استان و همراهی شورا و شهرداری به نتیجه رسیده است.
وی ادامه داد: آثار این همکاری و همدلی در شهر نمایان شده و تا پایان سال ۱۴۰۴ پروژههای بیشتری افتتاح میشود که چهره شیراز را متحول خواهد کرد.
حسینی افزود: هرجا که اختلاف پیش آمده تلاش شده با دوستی و همراهی از توقف پروژهها جلوگیری شود و سرعت کار حفظ گردد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در بخش دیگری از سخنانش از آمادگی کامل شورا و شهرداری برای اجرای پروژههای مهم از جمله مسیر بزرگراه امام خامنهای بین شیراز و صدرا و همچنین الحاق روستاهای متقاضی به شهر شیراز خبر داد و تأکید کرد : با همان مدل همکاری که در پروژه ورزشگاه به کار گرفته شد میتوان این طرحها را نیز به سرانجام رساند.
وی با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری بخش خصوصی گفت: شهرداری تنها از محل دریافت عوارض تأمین مالی نمیکند بلکه با استفاده از روشهای مختلف و جذب سرمایهگذار در پروژههایی همچون باغ جنت توانسته است رضایتمندی شهروندان را افزایش دهد.
رئیس شورای شهر شیراز در پایان بار دیگر از همه مسئولان و سرمایهگذاران فعال در حوزههای مختلف تقدیر کرد و افزود: بزرگترین سرمایه نظام اسلامی مردم هستند و وظیفه ماست که با تلاش شبانهروزی زمینه رضایتمندی هرچه بیشتر آنان را فراهم کنیم.