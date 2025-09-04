کشف بیش از 5 کیلو تریاک از اعضای یک خانواده

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح این خبر گفت: درراستای مبارزه همه جانبه با سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بوئین زهرا کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی این شهرستان را در دستور کارخود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از استقرار در ورودی شهر اقدام به رصد و پایش خودروهای عبوری کردند که به یک دستگاه سواری پژو پارس مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد: ماموران پس از توقف خودرو و در بازرسی ازآن، مقدار 5 کیلو و 400 گرم ماده مخدر از نوع تریاک که بصورت ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف و راننده به همراه 2 نفر سرنشین آن را که اعضای یک خانواده بودند، دستگیر کردند.

سرهنگ جمالی با اشاره به اینکه متهمان به همراه مواد مکشوفه با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مستمر و با اقتدار در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی اضافه کرد: لازم است عموم شهروندان و مردم فهیم و قدرشناس استان نیز در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک و تهیه و توزیع و قاچاق مواد مخدر در حد خرد و کلان ، مراتب را از طریق تلفن فوریت های پلیسی 110 به پلیس گزارش کنند.

