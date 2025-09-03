به گزارش ایلنا از قزوین، حسام‌الدین حق‌شناس با اعلام این خبر گفت: آتش‌نشانان قزوین در پنجمین ماه سال در 764 عملیات امداد و نجات و اطفای حریق حضور یافتند.

وی با بیان اینکه در مجموع 5 ماهه نخست سال 1404 بیش از 2هزار و 900 عملیات آتش نشانی انجام شده است از افزایش تعداد عملیات‌های محبوس شدن در آسانسور و نجات افراد در این عملیات‌ها خبر داد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی شهرداری قزوین در پایان خاطرنشان کرد: از مجموع عملیاتهای انجام شده در پنجمین ماه سال 189 مورد آن مربوط به اطفای حریق و 575 مورد آن مربوط به عملیات امداد و نجات بوده که خوشبختانه 490 نفر نجات یافته اند.

