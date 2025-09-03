سرپرست جدید جهادکشاورزی فارس معارفه شد؛
اجرای الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی فارس
معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی بر ضرورت هماهنگی میان وزارتخانه، مدیران استان و بهرهبرداران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، صفدر نیازی شهرکی امروز چهارشنبه، ۱۲ شهریور در مراسم تودیع و معارفه رئیس جهادکشاورزی فارس در شیراز،گفت: تلاش میکنیم الگوی کشت مناسب با منابع آب و شرایط اقلیمی استان به صورت عملیاتی اجرا شود و بهرهبرداران حمایت کامل وزارتخانه را دریافت کنند.
وی ادامه داد: اجرای الگوی کشت متناسب با منابع آب و شرایط اقلیمی استان در اولویت برنامههای وزارتخانه قرار دارد و تأکید کرد که حمایت همهجانبه از کشاورزان و مدیران جهادکشاورزی استان ادامه خواهد یافت.
نیازی شهرکی با تأکید بر اهمیت حمایت از کارکنان گفت: نیروهای جهادکشاورزی، سربازان گمنام کشور هستند که با سختی فراوان به خدمت میپردازند. با وجود محدودیتهای بودجهای، مزایا و حمایتهای لازم باید اعمال شود تا انگیزه و توان مدیریتی حفظ شود.
وی بخش کشاورزی را بخش مظلوم خواند و اظهار کرد: با وجود سهم کم اعتبارات نسبت به سایر حوزهها، امنیت غذایی و توسعه کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد. اجرای الگوی کشت مناسب بر اساس منابع آبی، بهرهوری و سرمایهگذاری در زیرساختها از برنامههای کلیدی وزارتخانه است.
نیازی شهرکی تأکید کرد: اجرای سامانههای آبیاری زیرسطحی، شبکههای آبیاری و بهرهوری در واحد سطح با کمک فناوری و هوش مصنوعی باید ارتقا یابد. سرمایهگذاری و استفاده از نوآوریها مسیر کشاورزی هوشمند و بهبود عملکرد کشاورزان را تسهیل میکند.
نیازی شهرکی بیان کرد: با همکاری تمامی مدیران و بهرهبرداران استان، توسعه کشاورزی هوشمند و تضمین امنیت غذایی در فارس محقق خواهد شد.
معاون وزیر جهادکشاورزی، استان فارس را یکی از قطبهای تولید محصولات کشاورزی دانست و گفت: استان پهناور فارس در تولید میوه، ذرت و محصولات گلخانهای عملکرد بسیار خوبی دارد. تلاش و زحمات کشاورزان و تولیدکنندگان شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به خدمات مجتبی دهقانپور، رئیس پیشین جهادکشاورزی فارس، او را فردی اخلاقمدار، متخصص و پیگیر معرفی کرد که ارتباط با وزارتخانه باعث تحقق خدمات متعدد برای استان شد.
نیازی ، افزود: انتظار داریم مسیر توسعه کشاورزی استان با بهرهگیری از فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و آبیاری هوشمند ادامه یابد و بهرهوری واحدهای تولیدی ارتقا یابد.
الزام حل چالشهای کشاورزان فارس در حوزه برق و مدیریت مصرف آب
نماینده اتاق اصناف کشاورزی استان فارس نیز با اشاره به دغدغه کشاورزان بر حل چالشهای این قشر زحمتکش در حوزه برق و مدیریت مصرف آب تأکید کرد.
حیدر شیبانی بر نقش حیاتی جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد.
وی گفت: امیدواریم با تلاش رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی فارس، مشکلات و موانع پیش روی بهرهبرداران مرتفع و تولید محصولات کشاورزی در استان رونق یابد.
نماینده اتاق اصناف کشاورزی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از مهمترین مشکلات پیش روی بخش کشاورزی استان اشاره کرد و با بیان اینکه مشکل خاموشی برق و نوسانات ولتاژ، علاوه بر ایجاد خاموشی، آسیب جدی به تجهیزات و چاههای کشاورزی وارد کرده و نگرانی شدیدی را در میان کشاورزان ایجاد کرده است، خواستار تدابیر جدی برای رفع این معضل شد تا کشاورزی استان از این نگرانی خارج شود.
شیبانی همچنین به موضوع حیاتی مدیریت آب اشاره کرد و با توجه به اینکه آب گوهری گرانبهاست، بر لزوم مدیریت بهینه آن با استفاده از تکنولوژیهای جدید و اجرایی شدن طرحهای مدیریت آب در استان تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی و پذیرش اسناد کشاورزی به عنوان وثیقه اشاره کرد.
نماینده اتاق اصناف کشاورزی استان فارس با ابراز تأسف از اینکه به دلیل مشکلات موجود، کمتر کسی حاضر به ادامه تحصیل و فعالیت در بخش کشاورزی است، از مقامات کشوری خواست تا با اجرای سیاستهای حمایتی، این بخش حیاتی را تقویت کنند.
آغاز فصل جدیدی در کشاورزی فارس
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس نیز در این مراسم با اشاره به فرایند انتخاب مدیرکل جدید اظهار داشت: این انتخاب با بررسیهای دقیق صورت گرفت تا فردی با تسلط کاری و مدیریتی و مورد قبول جامعه کشاورزان استان منصوب شود.
حجتالله رضایی، افزود: مدیرکل جدید با پشتوانه تجربیات در حوزههای تعاون روستایی و منابع طبیعی میتواند آغازگر فصل جدیدی در کشاورزی فارس باشد.
وی با تأکید بر لزوم رنامهمحوری به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که مسئولیت تأمین امنیت غذایی کشور را بر عهده این وزارتخانه گذاشته است.
رضایی اولویتهای مدیریت ارشد استان در حوزه کشاورزی را تشریح کرد و گفت: این اولویت ها شامل اجرای واقعی الگوی کشت و بهینهسازی مصرف آب و خاک، افزایش بهرهوری کشاورزی با تکیه بر پژوهش و مشارکت کشاورزان، هوشمندسازی فرآیندهای کشاورزی، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، بهرهگیری از ظرفیت بدنه کارشناسی و توجه ویژه به رفاه و حقوق کارکنان جهاد کشاورزی است.
رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی فارس، نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از عملکرد چهار ساله سازمان گفت: ظرفیت تولید مرغ استان افزایش یافته، گلخانهها ۳۰ درصد رشد فیزیکی داشته و ظرفیت صنایع تبدیلی و سردخانهها به ترتیب ۲۸ و ۴۰ درصد افزایش یافته است.
مجتبی دهقانپور، با اشاره به کاهش سهم دولت در سرمایهگذاریهای کشاورزی از ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۵۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳، تصریح کرد: تلاش شد با استفاده بهینه از منابع موجود پروژههای توسعهای استان به نتیجه برسد.
دهقانپور تأکید کرد: نگاه سیاسی را از انتصابات و مدیریت سازمان کنار گذاشته و سازمان جهاد کشاورزی فارس را با رویکردی فنی و بدون حاشیه تحویل میدهد.
وی همچنین از بهرهگیری از توانمندی بانوان در مدیریت این سازمان خبر داد و گفت: دو نفر از مدیران اصلی سازمان از بانوان بودند که در اجرای امور نقشآفرینی کردند.
ایجاد ارتباط مستمر با بهرهبرداران و فعالان کشاورزی در سراسر فارس
سرپرست جدید سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری همهجانبه برای ارتقای جایگاه کشاورزی استان گفت:حل چالش آب و حرکت به سمت کشاورزی نوین، مهمترین برنامههای کاری ما در فارس خواهد بود.
احد بهجت حقیقی،افزود: این مسئولیت سنگین را با تکیه بر تجربه همکارانم در خانواده بزرگ جهاد کشاورزی و با بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و دانشگاهی استان آغاز میکنم.
بهجت حقیقی با تقدیر از زحمات رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی فارس، افزود: موفقیتها و پیشرفتهای گذشته ادامه خواهد داشت و کمبودها و کاستیها نیز با همدلی و همافزایی برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به گستردگی و اهمیت بخش کشاورزی در فارس اظهار داشت: ادامه مدیریت سنتی برای چنین استانی کافی نیست؛ باید برنامههای توسعهای جدید را طراحی و اجرا کنیم و در نشستهای آینده با رسانهها و کشاورزان این برنامهها را به تفصیل تشریح خواهم کرد.
سرپرست جدید سازمان جهاد کشاورزی فارس با تأکید بر نقش دانشگاه شیراز و دانشکده کشاورزی این دانشگاه در توسعه علمی بخش کشاورزی گفت: ظرفیت علمی استان بینظیر است و حیف است که کشاورزی فارس در جایگاهی که شایسته آن است قرار نداشته باشد. با همدلی و همراهی بخش خصوصی، دولت و جامعه علمی استان میتوان جایگاه واقعی کشاورزی فارس را محقق کرد.
وی بحران آب را اصلیترین چالش کشاورزی استان دانست و تصریح کرد: وقتی آب نباشد، آبادی هم نیست.
بهجت حقیقی تشکیل شورای نوین بخش کشاورزی را از اولویتهای کاری خود دانست و افزود: این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.
سرپرست جدید سازمان جهاد کشاورزی فارس در ادامه تأکید کرد: نباید منتظر مراجعه کشاورزان بمانیم؛ بلکه ما باید خدمت را به سراغ آنها ببریم. هدف ما ایجاد ارتباط مستمر با بهرهبرداران و فعالان کشاورزی در سراسر استان است.
در این مراسم از زحمات مجتبی دهقانپور قدردانی و احد بهجت حقیقی به عنوان سرپرست جدید جهادکشاورزی فارس معارفه شد.