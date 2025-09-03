۹۵۶ خانه بهداشت در سطح فارس فعال است

‌‌به گزارش ایلنا، اورنگ ایلامی با بیان اینکه از این تعداد، هزارو ١۵١بهورز در خانه‌های بهداشت روستایی و ۳۶ بهورز در خانه‌های بهداشت عشایری خدمت می‌کنند، افزود: در خانه‌های بهداشت روستایی ۳۳۷ مرد و ٨١٤ زن و در خانه‌های بهداشت عشایری ۸ مرد و ۲۸ زن مشغول فعالیت هستند.

ایلامی با بیان اینکه ۹۵۶ خانه بهداشت در سطح استان فعال است، اظهار کرد: از مجموع این خانه بهداشت، ۹۲۱ خانه بهداشت روستایی و ۳۵ خانه بهداشت عشایری است؛ هر خانه بهداشت روستایی به طور متوسط جمعیتی بین ۸۰۰ تا سه هزار و ۵۰۰ نفر را تحت پوشش دارد و ارائه خدمات در خانه‌های بهداشت و به‌صورت سیار در مناطق صعب‌العبور توسط بهورزان انجام می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به ۱۰ مرکز آموزش بهورزی در سطح استان گفت: استان فارس ۱۰ مرکز آموزش بهورزی دارد که وظیفه آموزش بهورزان جدیدالاستخدام و بازآموزی بهورزان شاغل را بر عهده‌دارد، در حال حاضر ۱۸۷ بهورز جدیدالاستخدام در این مراکز در حال گذراندن دوره آموزشی خود هستند که پس از پایان دوره، به عرصه خدمت وارد می‌شوند.

‌ ایلامی درباره مدت دوره‌های آموزشی بهورزی توضیح داد: بهورزان دارای مدرک کارشناسی یا کاردانی، چهار تا شش ماه و بهورزان دارای مدرک دیپلم بین ۱۸ تا ۲۴ ماه آموزش می‌بینند؛ جذب بهورزان از میان افراد دارای مدرک کارشناسی و کاردانی مامایی، پرستاری، بهداشت خانواده، بهداشت محیط و بهداشت عمومی و همچنین دیپلم کامل یا دیپلم نظام قدیم _ پیش‌دانشگاهی است.

‌وی افزود: تلاش بی‌وقفه بهورزان در آموزش‌های همگانی و ارتقای شاخص‌های‌های بهداشتی کشور برگ زرینی در کارنامه نظام سلامت کشور است.

‌

کارشناس مسوول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بهورزان را پل ارتباطی میان مردم با نظام سلامت کشور عنوان کرد و گفت: بهورزان با ارائه خدمات بهداشتی اولیه و مراقبت‌های پیشگیرانه، نقش کلیدی در ارتقای شاخص‌های سلامت و افزایش امید به زندگی در مناطق روستایی و عشایری دارند.

‌احد امیری قرقانی افزود: آگاهی امروز جامعه روستایی نسبت به اهمیت واکسیناسیون، مراقبت‌های بهداشتی و سبک زندگی سالم، حاصل سال‌ها تلاش و آموزش بهورزان است.

به گفته وی، بهورزان در کنار ارائه خدمات سطح اولیه بهداشت به مردم، آن‌ها را با نظام سلامت آشنا می‌کنند و اهمیت مراقبت‌های پیشگیرانه را نیز به این گروه آموزش می‌دهند.

‌مسوول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به خدمات گسترده بهورزان در خانه‌های بهداشت عشایری و روستایی پرداخت و افزود: این خدمات شامل مراقبت‌های مادر و کودک، واکسیناسیون، کنترل بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، آموزش سبک زندگی سالم، غربالگری، ارجاع بیماران به سطوح بالا‌تر، ارائه خدمات بهداشت محیط و حرفه‌ای و همکاری با پزشک خانواده است.

‌امیری قرقانی، با بیان دستاورد‌های بهورزان در راستای ارتقای شاخص‌های‌های بهداشتی نظام سلامت کشور، بیان کرد: بهبود شاخص‌های سلامت، حذف یا ریشه‌کنی بیماری‌ها، افزایش امید به زندگی، کاهش مرگ مادران باردار و ارتقای سطح سلامت خانواده‌ها، حاصل تلاش‌ بی‌وقفه بهورزان است.

انتهای پیام/