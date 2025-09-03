قتل همسر در سقز/ متهم در کمتر از یک ساعت دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدصادق پیروزی اظهار کرد: پس از گزارش وقوع قتل در این شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و مأموران با انجام اقدامات تخصصی، متهم را در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: فرد دستگیر شده مردی ۳۵ ساله و دارای اعتیاد به مواد مخدر صنعتی است که به دلیل اختلافات خانوادگی مرتکب این جنایت شد.

به گفته فرمانده انتظامی سقز، متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

