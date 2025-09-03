خبرگزاری کار ایران
قتل همسر در سقز/ متهم در کمتر از یک ساعت دستگیر شد

قتل همسر در سقز/ متهم در کمتر از یک ساعت دستگیر شد
کد خبر : 1681628
فرمانده انتظامی سقز از دستگیری مردی خبر داد که همسر ۳۲ ساله‌اش را به قتل رسانده بود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدصادق پیروزی اظهار کرد: پس از گزارش وقوع قتل در این شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و مأموران با انجام اقدامات تخصصی، متهم را در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: فرد دستگیر شده مردی ۳۵ ساله و دارای اعتیاد به مواد مخدر صنعتی است که به دلیل اختلافات خانوادگی مرتکب این جنایت شد.

به گفته فرمانده انتظامی سقز، متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

 

