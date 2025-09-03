خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان ثبت اسناد کشور:

سند غار کلدر به نام لرستان ثبت شد/ اتمام ۱۰۰ درصدی حدنگاری منابع طبیعی لرستان

سند غار کلدر به نام لرستان ثبت شد/ اتمام ۱۰۰ درصدی حدنگاری منابع طبیعی لرستان
معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اتمام ۱۰۰ درصدی حدنگاری منابع طبیعی استان از ثبت سند غار کلدر به نام لرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن بابایی روز چهارشنبه دوازدهم شهریور ماه در دیدار با استاندار لرستان، با بیان اینکه غار کلدر در سال ۱۳۸۵ به ثبت ملی و در ۲۰ تیر ۱۴۰۴ نیز به ثبت جهانی رسیده است، گفت: سند مالکیت غار کلدر با قدمت ۵۴ تا ۶۳ هزار سال در اختیار مسئولان استان قرار می‌گیرد. 

وی افزود: سند پهنه‌ای که برای این غار صادر شده ۶۰ هکتار است و به میراث فرهنگی لرستان تقدیم می‌شود. 

رییس سازمان ثبت اسناد کشور تصریح کرد: این ثبت یکی از مهم‌ترین ثبت‌های صورت گرفته در کشور است. 

بابایی در بخش دیگری از سخنانش به اتمام صدور اسناد حدنگاری شهرک‌های صنعتی در سال سرمایه‌گذاری برای تولید تولید اشاره کرد و گفت: این سند در حکم یک وثیقه بانکی برای دریافت تسهیلات به مالکان واحدهای صنعتی و تولیدی نیز کمک می‌کند. 

سند غار کلدر به نام لرستان ثبت شد/ اتمام ۱۰۰ درصدی حدنگاری منابع طبیعی لرستان

وی اضافه کرد: تاکنون ۱۰۰ درصد منابع طبیعی لرستان و ۸۰ درصد اراضی کشاورزی استان نیز حدنگاری شده است. 

وی ضمن اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول، ادامه داد: تا امروز ۶۹۲ هزار و ۲۰۳ فقره پیش‌نویس سند در این زمینه تنظیم و ۶۳ هزار و ۵۶۲ سند نیز نهایی شده است. 

بابایی تصریح کرد: روند اجرای این قانون در کشور و استان لرستان از وضعیت مطلوبی برخوردار است و ۸۶ درصد مشاورین املاک کشور شامل ۱۲۱ هزار دفتر املاک به سامانه‌های قانون الزام به ثبت سند متصل هستند. 

وی خاطرنشان کرد: در لرستان نیز ۱۰۰ درصد مشاورین املاک به سامانه قانون الزام متصل شده‌اند. 

معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تبصره ۲ ماده ۳ تنظیم قراردادهای یکساله نیز گفت: ۱۷۸ هزار و ۳۷۵ فقره قراداد یکساله در مشاورین املاک ثبت شده است. 

بابایی افزود: قریب به ۵میلیون و ۵۰۰ هزار سند سبز رنگ مشمول قانون الزام به ثبت رسمی نیز صادر شده که نشان از آگاهی مردم نسبت به اهمیت این موضوع در کاهش اختلافات مالی، حقوقی و…می شود.

