معاون عمرانی استاندار لرستان:
کمیته بررسی ساختمان های ناایمن در شهرستان های استان فعال می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: به منظور رفع مسائل و مشکلات ساختمانهای ناایمن کمیته فنی در شهرستان های استان تشکیل می شود.
به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی در جلسه کارگروه ساختمانهای ناایمن اظهار داشت: مشکلات ساختمانهای ناایمن در شهرستانهای استان پس از بازدید میدانی توسط کارشناسان و مشاوران ذیصلاح بایستی درجهبندی شود.
وی خاطر نشان کرد: باتوجه به بررسی مسائل و موضوعات ساختمانهای ناایمن مقرر شود ایمنسازی در چه حوزهای انجام شود.
مجیدی تاکید کرد: الزامات بررسی و پیگیری مشکلات ساختمانهای ناایمن بایستی به بهترین شکل تشریح شود تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.
معاون استاندار لرستان با بیان اهمیت ایمنسازی ساختمانها بویژه مراکز خرید و برجهای مسکونی خواستار دقت بیشتر در رعایت نکات ایمنی ساختمانهای در حال ساخت و ایمنسازی ساختمانهای قدیمی شد.
وی گفت: مقرر شد کمیته کارشناسی بمنظور تشخیص میزان ناامنی ساختمانهای مورد نظر تشکیل و گزارش کارشناسی برای جلسه بعدی ارائه شود.
معاون استاندار تصریح کرد: از مشاوران ذیصلاح برای تشخیص و تقویت سازه ساختمانهای نا ایمن استفاده شود.
مجیدی افزود: سازمان نوسازی مدارس گزارش کاملی از وضعیت مدارس نا ایمن و اقدامات انجام شده ارائه کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان خاطر نشان کرد: شهرداریها نسبت به پیگیری و ابلاغهای قانونی به مالکان و بهرهبرداران ساختمانهای نا ایمن اقدام کنند.