کمیته بررسی ساختمان های ناایمن در شهرستان های استان فعال می شود

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی در جلسه کارگروه ساختمان‌های ناایمن اظهار داشت: مشکلات ساختمانهای ناایمن در شهرستانهای استان پس از بازدید میدانی توسط کارشناسان و مشاوران ذیصلاح بایستی درجه‌بندی شود.

وی خاطر نشان کرد: باتوجه به بررسی مسائل و موضوعات ساختمان‌های ناایمن مقرر شود ایمن‌سازی در چه حوزه‌ای انجام شود.

مجیدی تاکید کرد: الزامات بررسی و پیگیری مشکلات ساختمانهای ناایمن بایستی به بهترین شکل تشریح شود تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.

معاون استاندار لرستان با بیان اهمیت ایمن‌سازی ساختمان‌ها بویژه مراکز خرید و برج‌های مسکونی خواستار دقت بیشتر در رعایت نکات ایمنی ساختمان‌های در حال ساخت و ایمن‌سازی ساختمان‌های قدیمی شد.

وی گفت: مقرر شد کمیته کارشناسی بمنظور تشخیص میزان ناامنی ساختمان‌های مورد نظر تشکیل و گزارش کارشناسی برای جلسه بعدی ارائه شود.

معاون استاندار تصریح کرد: از مشاوران ذیصلاح برای تشخیص و تقویت سازه ساختمان‌های نا ایمن استفاده شود.

مجیدی افزود: سازمان نوسازی مدارس گزارش کاملی از وضعیت مدارس نا ایمن و اقدامات انجام شده ارائه کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان خاطر نشان کرد: شهرداری‌ها نسبت به پیگیری و ابلاغ‌های قانونی به مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های نا ایمن اقدام کنند.

