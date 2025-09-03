خبرگزاری کار ایران
معاون عمرانی استاندار لرستان:

کمیته بررسی ساختمان های ناایمن در شهرستان های استان فعال می شود

کد خبر : 1681334
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: به منظور رفع مسائل و مشکلات ساختمانهای ناایمن کمیته فنی در شهرستان های استان تشکیل می شود.

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی در جلسه کارگروه ساختمان‌های ناایمن اظهار داشت: مشکلات ساختمانهای ناایمن در شهرستانهای استان پس از بازدید میدانی توسط کارشناسان و مشاوران ذیصلاح بایستی درجه‌بندی شود. 

وی خاطر نشان کرد: باتوجه به بررسی مسائل و موضوعات ساختمان‌های ناایمن مقرر شود ایمن‌سازی در چه حوزه‌ای انجام شود. 

مجیدی تاکید کرد: الزامات بررسی و پیگیری مشکلات ساختمانهای ناایمن بایستی به بهترین شکل تشریح شود تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود. 

معاون استاندار لرستان با بیان اهمیت ایمن‌سازی ساختمان‌ها بویژه مراکز خرید و برج‌های مسکونی خواستار دقت بیشتر در رعایت نکات ایمنی ساختمان‌های در حال ساخت و ایمن‌سازی ساختمان‌های قدیمی شد. 

وی گفت: مقرر شد کمیته کارشناسی بمنظور تشخیص میزان ناامنی ساختمان‌های مورد نظر تشکیل و گزارش کارشناسی برای جلسه بعدی ارائه شود. 

معاون استاندار تصریح کرد: از مشاوران ذیصلاح برای تشخیص و تقویت سازه ساختمان‌های نا ایمن استفاده شود. 

 مجیدی افزود: سازمان نوسازی مدارس گزارش کاملی از وضعیت مدارس نا ایمن و اقدامات انجام شده ارائه کند. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان خاطر نشان کرد: شهرداری‌ها نسبت به پیگیری و ابلاغ‌های قانونی به مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های نا ایمن اقدام کنند.

