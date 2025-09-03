خبرگزاری کار ایران
مرد مراغه ای همسر و دو فرزندش را به قتل رساند

در یکی از محلات شهر مراغه یک فقره قتل خانوادگی به وقوع پیوست که طی آن یک زن و ۲ فرزندش جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با تایید این خبر، اظهار کرد: رسیدگی به این حادثه تاسف بار در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفته و موضوع با دقت در دست بررسی نهایی است.

سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد: در بررسی های اولیه مشخص شده است که پدر ۴۱ ساله این خانواده، همسر ۳۸ ساله و ۲ دختر ۱۷ و ۹ ساله اش را به قتل رسانده است.

به گفته وی قاتل پس از ارتکاب این جنایت هولناک خود را به پلیس آگاهی مراغه معرفی کرده است. ️

فارسی با بیان اینکه قاتل در بازجویی های اولیه انگیزه خود را اختلافات خانوادگی بیان کرده است، اضافه کرد: تحقیقات تکمیلی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان برای روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه، علت و انگیزه اصلی قتل به صورت ویژه در حال انجام است.

شهرستان مراغه به عنوان دومین شهرستان بزرگ آذربایجان شرقی با جمعیت ۲۸۰ هزار نفر در کنار رودخانه صوفی‌چای و در دامنه جنوبی کوه سهند واقع شده است که در فاصله ۱۳۵ کیلومتری جنوب تبریز قرار  دارد.

