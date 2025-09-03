مرد مراغه ای همسر و دو فرزندش را به قتل رساند
در یکی از محلات شهر مراغه یک فقره قتل خانوادگی به وقوع پیوست که طی آن یک زن و ۲ فرزندش جان خود را از دست دادند.
سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد: در بررسی های اولیه مشخص شده است که پدر ۴۱ ساله این خانواده، همسر ۳۸ ساله و ۲ دختر ۱۷ و ۹ ساله اش را به قتل رسانده است.
به گفته وی قاتل پس از ارتکاب این جنایت هولناک خود را به پلیس آگاهی مراغه معرفی کرده است. ️
فارسی با بیان اینکه قاتل در بازجویی های اولیه انگیزه خود را اختلافات خانوادگی بیان کرده است، اضافه کرد: تحقیقات تکمیلی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان برای روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه، علت و انگیزه اصلی قتل به صورت ویژه در حال انجام است.
شهرستان مراغه به عنوان دومین شهرستان بزرگ آذربایجان شرقی با جمعیت ۲۸۰ هزار نفر در کنار رودخانه صوفیچای و در دامنه جنوبی کوه سهند واقع شده است که در فاصله ۱۳۵ کیلومتری جنوب تبریز قرار دارد.