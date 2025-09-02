دادستان کرمانشاه خبر داد:
انهدام باند بزرگ تهیه و توزیع موادمخدر در کرمانشاه
کشف ۷ کیلو شیشه از این باند
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، از انهدام یک باند پنج نفره تهیه و توزیع ماده مخدر شیشه در کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی، روز سهشنبه، یازدهم شهریور، در جمع خبرنگاران در این خصوص، اظهارکرد: طی ماههای اخیر و با اقدامات دستگاههای انتظامی و امنیتی استان، یک باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و تحت رصد قرار گرفت.
وی افزود: با دستور قضایی، عوامل این باند پنج نفره دستگیر شده و مقادیر قابل توجهی از مواد مخدر از نوع شیشه صنعتی از آنها کشف و ضبط شد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: در مجموع از این باند، که شامل سه مرد و دو زن هستند، هفت کیلو و ۸۰۰ گرم شیشه صنعتی و ۷۲ کیلوگرم مایع شیشه کشف و ضبط شده است.
وی با بیان اینکه رصد حسابهای مالی این باند نشان میدهد که آنها از محل فعالیتهای قاچاق مواد مخدر حدود ۴۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داشتهاند، خاطرنشان کرد: مبلغ ۳۰ میلیارد تومان از حساب اعضای این باند توقیف شده است.
کریمی یادآور شد: سه باب منزل و سه دستگاه خودرو متعلق به این باند نیز توقیف شده است.
وی افزود: تحقیقات جهت شناسایی و دستگیری دیگر عوامل این باند نیز همچنان ادامه دارد تا بتوانیم با پیشگیری و برخورد قاطع، فضای امنتری برای شهروندان فراهم کنیم.
این مسئول قضایی تأکید کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت و جدیت به مبارزه با مواد مخدر ادامه خواهد داد و از تمامی ظرفیتها برای حفظ امنیت و سلامت جامعه استفاده خواهد کرد.