استاندار مرکزی:
نگاه به پروژههای توسعهای یک نگاه حمایتی است
استاندار مرکزی گفت: نگاه به پروژههای توسعهای، یک نگاه حمایتی است و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمیشود. این تعهد به حمایت و ارتقاء کیفیت اجرای پروژهها، فرصتی برای پیشرفت و شکوفایی هر چه بیشتر کشور ایجاد میکند و ضرورت تعامل و هماهنگی میان تمامی نهادها و دستاندرکاران را نمایان میسازد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در حاشیه مراسم بهرهبرداری از شرکت ذوب فلزات حداد فراهان در شهر داودآباد از توابع شهرستان اراک به مناسبت روز همت اقتصادی استان مرکزی در جمع خبرنگاران، افزود: اجرای پروژههای توسعه در بخشهای مختلف نقش موثری در افزایش اشتغال و ارزش افزوده دارد.
وی ادامه داد: مدیران باید در تسهیل فرایند اجرای پروژههای توسعهای کوتاهی نکنند، چرا که اهمیت این موضوع به ویژه در شرایط کنونی بیش از پیش احساس میشود. در این راستا زنجیرههای مدیریتی باید با همت و جدیت بیشتری در پی تحقق این اهداف باشند تا توسعه پایدار و مؤثر حاصل شود.
استاندار مرکزی اظهار داشت: شرکت ذوب فلزات حداد فراهان شهر داودآباد در فضایی به وسعت 4000 مترمربع با 2000 میلیارد ریال اعتبار از محل سرمایهگذاریهای بخش خصوصی به بهرهبرداری رسید. با بهرهبرداری از این شرکت برای 50 نفر اشتغال ایجاد شده که از این تعداد 8 فرصت شغلی به زندانیان واگذار شده است.