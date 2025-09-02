معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت:
ناترازیها مشکلاتی را برای بخشهای تولیدی و صنعتی ایجاد کرده است
استاندار مرکزی: واحدهایی که در مسیر انرژی خورشیدی گام نمیگذارند حق گلهمندی ندارند
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت و معدن و تجارت با بیان اینکه امروز در بخش تولید و صنعت یکسری مشکلات جدی وجود دارد، گفت: شرایط خاصی که در کشور ایجاد شده و ناترازیهایی که به مرور از سالهای گذشته آغاز شده، امروز مشکلاتی را برای بخشهای تولیدی و صنعتی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حامد جبلعاملی در جریان سفر به استان مرکزی و در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی به مناسبت روز همت اقتصادی استان مرکزی، افزود: در این راستا وظیفه وزارت صمت حمایت از بخش تولید و تلاش برای کاهش مشکلات و مسائل است.
وی ادامه داد: سال گذشته بار عمده ناترازیها بر عهده بخش صنعت بود اما با پیگیریهای وزارت صمت و برگزاری جلساتی با حضور رئیسجمهور و اهمیت بخش تولید در سرنوشت خود مردم، ناترازی از بخش صنعت کم شده و به یک تقسیمبندی بین بخشهای خانگی و صنعت رسیده است.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت و معدن و تجارت اظهار داشت: وزارت صمت موضوع توسعه انرژی خورشیدی را برای کاهش مشکلات ناترازی برق در دستور کار جدی خود قرار داده است. در این راستا شهرکهای صنعتی و صنایع تولیدی در تلاش هستند تا بخشی از نیاز برق خود را تأمین کنند.
جبلعاملی تصریح کرد: تاکنون واحدهای مهم معدنی و صنعتی که مربوط به وزارت صنعت و معدن و تجارت هستند به جزء بخش خصوصی، برنامههای خود را در حوزه انرژی خورشیدی اعلام کردهاند. در این راستا ایجاد 1500 انرژی مگاوات در دستور کار قرار دارد و بخش عمدهای از آنها به بهرهداری رسیده است.
وی بیان داشت: موضوعات مربوط به تأمین مالی و ارزی نیز بخشی دیگر از مسائل و مشکلات بخش تولید است که در این خصوص دچار محدودیتهایی هستیم. اما با توافقاتی که وزارتخانه با بانک مرکزی داشته، بخشی از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی و بانکها در حال انجام است.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت و معدن و تجارت تأکید کرد: در راستای تأمین ارز با وجود محدودیتهایی که بانک مرکزی دارد، اما یکسری اقدامات در وزارت صمت در زمینه توسعه صادرات و برگرداندن ارز حاصل از صادرات انجام شده است که با جدیت در حال پیگیری است.
جبلعاملی به اقدامات انجام شده در حوزه تأمین ارز اشاره کرده و ابراز داشت: تا پیش از شکلگیری تالار دوم، صادرکننده مجبور بود ارز خود را به یکی از بانکهای عامل با تأیید بانک مرکزی ارائه دهد. همچنین واردکننده هم باید ارز را از بانک مرکزی درخواست و از طریق یکی از بانکها تأمین میکرد.
وی اضافه کرد: با راهاندازی تالار دوم، صادرکننده و واردکننده ارز خود را مبادله میکنند که این موضوع از یک سو تمایل صادرکننده برای بازگرداندن ارز بیشتر را میکند و از سوی دیگر واردکننده بدون مراحل و بروکراسی گذشته در توافق با صادرکننده، به ارز مورد نظر دست پیدا میکند.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت و معدن و تجارت به دیگر اقدامات انجام شده اشاره کرده و گفت: همچنین یک ظرفیت در مجموعه ستادهای تسهیلی استانی ایجاد شده و در این راستا اختیاراتی نیز به استانداران در حمایت از بخش خصوصی واگذار شده است تا راهگشای بیشتری برای بخش تولید باشد.
جبلعاملی به تصویب بستههای حمایتی بخشهای تولیدی و صنعتی اشاره داشته و افزود: از سال گذشته و پس از جنگ 12 روزه، یک سریی بستههای حمایتی نیز با پیگیری وزیر صنعت و معدن تجارت برای حمایت از بخش تولید و صنعت مصوب شد تا بخشی از ضرور و زیان واحدهای تولیدی و صنعتی جبران شود.
واحدهایی که در مسیر انرژی خورشیدی گام نمیگذارند حق گلهمندی ندارند
استاندار مرکزی نیز در این جلسه گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی که در مسیر انرژی خورشیدی گام نمیگذارند، حق شکایت و گلهمندی از قطع برق ندارند. واحدهای تولیدی که هیچگونه اقدامی در مسیر انرژیهای تجدیدپذیر انجام نمیدهند، انتظار کمک برای تامین انرژی نداشته باشند.
مهدی زندیهوکیلی افزود: بحث ایجاد نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی جدی است و واحدهای تولیدی باید در این راستا با جدیت وارد شوند تا با قطعیهای برق دچار مشکل نشوند. تمامی ظرفیتهای استان مرکزی برای افزایش نیروگاههای خورشیدی بسیج شده و حمایتهای لازم در این راستا اتخاذ میشود.
وی ادامه داد: سهشنبه هر هفته به عنوان روز همت اقتصادی در استان مرکزی نامگذاری شده که در این روز مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و اقتصادی از نزدیک بررسی شده و برای حل آنها تصمیمگیری میشود. مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط در این حوزه، در جلسات تصمیمگیری همت اقتصادی حضور دارند.
در این جلسه مسائل و مشکلات 3 واحد تولید چیپس، فولاد و فروسیلیسیوم در شهرستانهای ساوه، زرندیه و خمین بررسی شد. تأمین مواد اولیه، تسهیلات بانکی و نوسانات شدید ارزی مهمترین مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی این واحدهای تولیدی و صنعتی بود.