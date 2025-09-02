عاملان تیراندازی و نزاع دستهجمعی در شیراز دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری عاملان نزاع دستهجمعی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیس ١١٠ مبنی بر نزاع و درگیری با سلاح شکاری در یکی از روستاهای اطراف شیراز، ماموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود: با حضور ماموران در محل درگیری و در بررسیهای دقیق مشخص شد، ٤ نفر به دلیل اختلافات خانوادگی با سلاح شکاری با یکدیگر درگیر شده که منجر به جراحت دو نفر از ناحیه صورت و کمر گردیده که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی ٢ نفر ضارب دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز در پایان با تاکید بر این که شهروندان برای حل مشکل و اختلافهای خود از راههای قانونی اقدام کنند، اظهار داشت: پلیس بهمنظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و بهصورت شبانهروز تلاش میکند و از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ١١٠ به پلیس اطلاع دهند.