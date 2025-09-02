استاندار اصفهان:
گردشگری چهارفصل در اصفهان توسعه مییابد
استاندار اصفهان گفت: معرفی ظرفیتهای گردشگری روستایی، تدوین سند جامع و عملیاتی و رفع موانع بین دستگاهی، اصفهان را به یک مقصد چهارفصل و پایدار تبدیل خواهد کرد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد در جلسه شورای راهبردی میز گردشگری استان با بیان اینکه گردشگری یکی از مهمترین اولویتهای توسعهای اصفهان است، اظهار داشت: رویدادهای گردشگری روستایی نقشی اساسی در معرفی ظرفیتهای ناشناخته مناطق استان دارند و باید تلاش کنیم این برنامهها محدود به زمان خاصی نباشند و به صورت پایدار ادامه یابند.
وی افزود: اگر از زحمات شوراهای روستا، دهیاران و مدیران محلی به درستی حمایت نشود، فعالان گردشگری دلسرد میشوند و تداوم برنامهها دشوار خواهد شد، لذا ضروری است که مدیران استانی، رسانهها و بخش خصوصی در معرفی ظرفیتها و حمایت از این رویدادها نقش پررنگتری ایفا کنند.
استاندار اصفهان در ادامه با تأکید بر لزوم تدوین سند عملیاتی گردشگری استان گفت: باید ایدهها و سندهای قبلی به یک برنامه اجرایی شفاف تبدیل و مسوولیت هر دستگاه در اجرای آن مشخص شود.
جمالی نژاد افزود: هماهنگی بین دستگاهی میان میراث فرهنگی، شهرداری، راهداری، راه و شهرسازی و استانداری، کلید رفع موانع و تحقق اهداف توسعه گردشگری است.
وی با بیان اینکه گردشگری نباید تنها به تعطیلات رسمی محدود شود، بر توسعه گردشگری چهارفصل تأکید کرد و افزود: برای جذب گردشگران در تمام طول سال باید محصولات گردشگری متنوع، تبلیغات هدفمند و برنامههای ویژه طراحی شود.
جمالی نژاد همچنین بازاریابی هوشمند برای جذب گردشگران سلامت، ورزشی و طبیعتگردی، بهویژه در مناطق حفاظت شدهای مانند قمشلو، کلاه قاضی و موته را از اولویتهای استان دانست و گفت: توسعه زیرساختهای حمل و نقل از جمله ایجاد سامانه یکپارچه دسترسی به سایتهای گردشگری، گسترش خطوط مترو و اتوبوس و استفاده از اتوبوسهای بین شهری جدید برای تسهیل تردد گردشگران ضروری است.
وی بر ارتقای کیفیت خدمات گردشگری از طریق گسترش اینترنت رایگان (Wi-Fi) در اماکن گردشگری و برگزاری دورههای آموزشی برای فعالان این حوزه تأکید کرد و افزود: تنوع بخشی به محصولات گردشگری، توسعه گردشگری روستایی و عشایری، سرمایهگذاری در گردشگری سلامت و ورزشی و ایجاد تورهای موضوعی از جمله راهکارهایی است که میتواند میانگین مدت اقامت گردشگران را افزایش دهد.
استاندار اصفهان همچنین پیشنهاد راهاندازی تورهای شبانه در بافت تاریخی، ایجاد شب بازارها و توسعه اقامتگاههای بومگردی را مطرح کرد و توسعه هتلهای میان رده و اقتصادی و طراحی پکیجهای اقامتی تشویقی را از الزامات مهم در مسیر رونق گردشگری دانست.
جمالی نژاد با تأکید بر لزوم برگزاری رویدادها و جشنوارههای متنوع، شعار «برای دیدن نصف جهان، یک روز کافی نیست» را پیام اصلی تبلیغات گردشگری اصفهان عنوان کرد.
در این نشست همچنین مقرر شد تدوین سند جامع گردشگری استان با تسریع ویژه انجام شود و ایجاد گذر صنایع دستی با هدف فروش محصولات و کسب درآمد برای هنرمندان این حوزه پیگیری شود.