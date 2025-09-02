مدیرکل کانون پرورش فکری استان خبرداد؛
برگزاری نشست سلولهای بنیادی برای کودکان و نوجوانان فارس
نشست تخصصی و آموزشی «سلولهای بنیادی؛ افقهای نوین در حوزه علوم اعصاب» با هدف ترویج مفاهیم پیشرفته زیستفناوری و آشنایی کودکان و نوجوانان با کاربردهای نوین علمی، به همت کانون علوم و فناوریهای نوین ایران و با همکاری پژوهشگاه رویان برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس، گفت: این برنامه علمی روز سهشنبه یازدهم شهریورماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری در کانون علوم و فناوریهای نوین ایران و به صورت مجازی برای دانشآموزان سراسر کشور برگزار خواهد شد.
علی خواجهنژادیان، با تأکید بر اهمیت آشنا ساختن نسل نوجوان با حوزههای نوظهور علمی، به ویژه سلولهای بنیادی، آن را ضرورتی آموزشی و فرهنگی دانست که میتواند دانشآموزان را به مسیر پژوهش و نوآوری ترغیب کند.
وی ادامه داد: این نشست از سوی کانون علوم و فناوریهای نوین ایران در جهت ارتقای سواد علمی و نهادینهسازی تفکر علمی میان کودکان و نوجوانان طراحی شده است و با اتصال میان دانش تخصصی و استعدادهای جوان، ایجاد انگیزههای علمی و تفکر نقادانه را هدف قرار داده است.
خواجهنژادیان این برنامه را بخشی از مجموعه فعالیتهای سال ۱۴۰۴ کانون علوم و فناوریهای نوین ایران دانست و افزود: این برنامه با رویکردی میانرشتهای و آیندهنگرانه، نسل نو را با مرزهای تازه علم و فناوری آشنا میکند و آنها را به بازیگران فعال عرصه علم در دهههای آینده تبدیل می کند.
برای حضور مجازی در این نشست، دانشآموزان میتوانند از طریق سامانههای live.kpf.ir/ch/kafna و shad.ir/kanoonparvaresh شرکت کنند.