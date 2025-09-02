خبرگزاری کار ایران
بازدید سرزده از نانوایی‌های شهرکرد منجر به پلمپ یک واحد و اخطار به متخلفان شد

بازدید سرزده از نانوایی‌های شهرکرد منجر به پلمپ یک واحد و اخطار به متخلفان شد
فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: در بازدید سرزده از نانوایی های سطح شهر که انجام شد یک واحد پلمپ شد و همچنین به متخلفان اخطار داده شد.

به گزارش ایلنا، سعید رئیسی اظهارداشت: این اقدام در راستای حفظ سلامت نان و بهبود رفاه شهروندان انجام شده است.

وی افزود: در این بازدید که از ۲۰ واحد نانوایی صورت گرفت، در تعدادی از آنها ایراداتی مشاهده شد که تذکرات لازم داده شد و متخلفان موظف شدند ظرف ۱۰ روز آینده نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.

رئیسی همچنین از تشویق نانوایان نمونه خبر داد و بیان کرد: به واحدهای دارای عملکرد مطلوب، وعده افزایش سهمیه آرد داده شده است.

فرماندار شهرستان شهرکرد در پایان تأکید کرد: در جریان این بازدید، یک واحد نانوایی به دلیل تخلف، با همکاری دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی پلمپ شد.

 

