شیراز میزبان جشنواره تئاتر «شکوه پارس» شد

به گزارش ایلنا، سولماز دهقانی یکشنبه در آیین رونمایی از پوستر این جشنواره که با حضور مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و دیگر مسئولان برگزار شد، اعلام کرد: این رویداد، صحنه‌های نمایشی شیراز را به محفل دیدار و اندیشه‌ورزی هنرمندان و هنردوستان بدل خواهد کرد.

دهقانی با بیان اینکه این جشنواره به‌عنوان یکی از رویدادهای شاخص پایان تابستان در تقویم هنری استان ثبت می‌شود، افزود: «شکوه پارس» فرصتی استثنایی برای علاقه‌مندان فراهم می‌آورد تا در کنار تماشای نمایش‌های شاخص، به بازاندیشی درباره نسبت میان هنر و زندگی روزمره بپردازند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، نمایش «باخ» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد عبدی و تهیه‌کنندگی علی شاهانی را از نقاط درخشان این جشنواره عنوان کرد که در روزهای ١٣ و ١٤ شهریور روی صحنه می‌رود.

دهقانی گفت: در این اثر که با بازی رضا جهان، بهزاد داوری، بهزاد عبدی، حسین میرزائیان و بهنار نادری اجرا می‌شود، روایت‌های درهم‌تنیده‌ای از زندگی، موسیقی و اندیشه انسانی با الهام از جهان «یوهان سباستین باخ» شکل می‌گیرد؛ این نمایش تلاقی هنر موسیقی و نمایش است؛ جایی که ملودی‌های باخ نه یک پس‌زمینه صوتی، بلکه متنی فلسفی در تار و پود اجرا جاری می‌شوند.

وی از نمایش «روزهای بی‌باران» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی امین بهروزی به عنوان اثر برجسته دیگر این جشنواره نام برد که در روزهای١٧ و ١٨ شهریور اجرا خواهد شد.

به گفته دهقانی، این اثر با بازی وحید آقاپور، محمد صدیقی‌مهر، مریم داننده‌فرد و پردیس شیروانی، دغدغه‌های معاصر انسان ایرانی در مواجهه با کمبودها و بحران‌ها را بازتاب می‌دهد؛ امین بهروزی در این نمایش به کاوشی تازه در بستر تئاتر اجتماعی پرداخته که تماشاگر را به درنگی فلسفی درباره زندگی و معنای انتظار فرامی‌خواند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس تاکید کرد: جشنواره «شکوه پارس» تنها یک گردهمایی هنری نیست، بلکه با پردازش آثار برجسته جهانی با نگاهی نو و حمایت از گروه‌های مستقل، به عرصه‌ای مهم برای معرفی و ارتقای تئاتر در جنوب کشور بدل شده است.

دهقانی خاطرنشان کرد: این جشنواره روایتی از جست‌وجوی انسان امروز برای یافتن معنا و امید است؛ تجربه‌ای عمیق که تماشاگران شیرازی را تا پایان تابستان مهمان صحنه‌های نمایش خواهد کرد.

