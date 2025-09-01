خبرگزاری کار ایران
معاون هنری اداره کل فرهنگ فارس خبرداد؛

شیراز میزبان جشنواره تئاتر «شکوه پارس» شد

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از برپایی جشنواره تئاتر «شکوه پارس» از ١٣ تا ١٨ شهریورماه در تالار حافظ شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سولماز دهقانی یکشنبه در آیین رونمایی از پوستر این جشنواره که با حضور مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و دیگر مسئولان برگزار شد، اعلام کرد: این رویداد، صحنه‌های نمایشی شیراز را به محفل دیدار و اندیشه‌ورزی هنرمندان و هنردوستان بدل خواهد کرد.

دهقانی با بیان اینکه این جشنواره به‌عنوان یکی از رویدادهای شاخص پایان تابستان در تقویم هنری استان ثبت می‌شود، افزود: «شکوه پارس» فرصتی استثنایی برای علاقه‌مندان فراهم می‌آورد تا در کنار تماشای نمایش‌های شاخص، به بازاندیشی درباره نسبت میان هنر و زندگی روزمره بپردازند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، نمایش «باخ» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد عبدی و تهیه‌کنندگی علی شاهانی را از نقاط درخشان این جشنواره عنوان کرد که در روزهای ١٣ و ١٤ شهریور روی صحنه می‌رود.

دهقانی گفت: در این اثر که با بازی رضا جهان، بهزاد داوری، بهزاد عبدی، حسین میرزائیان و بهنار نادری اجرا می‌شود، روایت‌های درهم‌تنیده‌ای از زندگی، موسیقی و اندیشه انسانی با الهام از جهان «یوهان سباستین باخ» شکل می‌گیرد؛ این نمایش تلاقی هنر موسیقی و نمایش است؛ جایی که ملودی‌های باخ نه یک پس‌زمینه صوتی، بلکه متنی فلسفی در تار و پود اجرا جاری می‌شوند.

وی از نمایش «روزهای بی‌باران» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی امین بهروزی به عنوان اثر برجسته دیگر این جشنواره نام برد که در روزهای١٧ و ١٨ شهریور اجرا خواهد شد.

به گفته دهقانی، این اثر با بازی وحید آقاپور، محمد صدیقی‌مهر، مریم داننده‌فرد و پردیس شیروانی، دغدغه‌های معاصر انسان ایرانی در مواجهه با کمبودها و بحران‌ها را بازتاب می‌دهد؛ امین بهروزی در این نمایش به کاوشی تازه در بستر تئاتر اجتماعی پرداخته که تماشاگر را به درنگی فلسفی درباره زندگی و معنای انتظار فرامی‌خواند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس تاکید کرد: جشنواره «شکوه پارس» تنها یک گردهمایی هنری نیست، بلکه با پردازش آثار برجسته جهانی با نگاهی نو و حمایت از گروه‌های مستقل، به عرصه‌ای مهم برای معرفی و ارتقای تئاتر در جنوب کشور بدل شده است.

دهقانی خاطرنشان کرد: این جشنواره روایتی از جست‌وجوی انسان امروز برای یافتن معنا و امید است؛ تجربه‌ای عمیق که تماشاگران شیرازی را تا پایان تابستان مهمان صحنه‌های نمایش خواهد کرد.

انتهای پیام/
