مینیبوس تیم والیبال نوجوانان چهارمحال در قم واژگون شد
مینیبوس حامل تیم والیبال نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری صبح امروز در محور گرمسار – قم واژگون شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، این حادثه ساعت ۸:۲۸ در فاصله ۶۰ کیلومتری قم رخ داد و در پی آن، حدود هشت نفر از سرنشینان دچار آسیبدیدگی شدند.
گزارش حاکی است: خوشبختانه هیچ مورد فوتی گزارش نشده و حال عمومی مصدومان رضایتبخش اعلام شده و علت وقوع سانحه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.
محور قم – گرمسار از مسیرهای پرتردد و حادثهخیز کشور به شمار میآید.
یکخطه بودن در بخشهایی از مسیر، تردد بالای خودروهای سنگین و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی شرق به مرکز کشور، این محور را به کانون وقوع حوادث رانندگی تبدیل کرده است.
در سالهای گذشته نیز واژگونی خودروهای سواری و اتوبوس و تصادفهای زنجیرهای متعدد در این مسیر گزارش شده است.