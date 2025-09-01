خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای خط انتقال فاضلاب شهرک‌های امیرکبیر و مهدیه در شیراز

اجرای خط انتقال فاضلاب شهرک‌های امیرکبیر و مهدیه در شیراز
کد خبر : 1680733
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز با اشاره به اجرای پروژه فاضلاب شهرک‌های امیرکبیر و مهدیه گفت: هم‌اکنون عملیات خط انتقال این شهرک‌ها در بلوار امیرکبیر با قطر ۶۰۰ میلی‌متر، طول حدود ۲ کیلومتر و عمق متوسط ۳.۵ متر در حال انجام است.

به گزارش ایلنا،  بهمن بهروزی با بیان اینکه این اقدام بخشی از پروژه اصلی اجرای شبکه فاضلاب این شهرک‌ها به روش فاینانس است، افزود: بخشی از تأمین اعتبار پروژه از محل واگذاری پساب انجام می‌شود که به‌عنوان الگویی اقتصادی و پایدار در حوزه تأمین منابع مالی به کار گرفته شده است.

 وی تصریح کرد: طول کل این پروژه ۱۶ کیلومتر است که تاکنون ۸ کیلومتر آن به مرحله اجرا رسیده و ادامه عملیات نیز با جدیت در حال پیگیری است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر