اجرای خط انتقال فاضلاب شهرکهای امیرکبیر و مهدیه در شیراز
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز با اشاره به اجرای پروژه فاضلاب شهرکهای امیرکبیر و مهدیه گفت: هماکنون عملیات خط انتقال این شهرکها در بلوار امیرکبیر با قطر ۶۰۰ میلیمتر، طول حدود ۲ کیلومتر و عمق متوسط ۳.۵ متر در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، بهمن بهروزی با بیان اینکه این اقدام بخشی از پروژه اصلی اجرای شبکه فاضلاب این شهرکها به روش فاینانس است، افزود: بخشی از تأمین اعتبار پروژه از محل واگذاری پساب انجام میشود که بهعنوان الگویی اقتصادی و پایدار در حوزه تأمین منابع مالی به کار گرفته شده است.
وی تصریح کرد: طول کل این پروژه ۱۶ کیلومتر است که تاکنون ۸ کیلومتر آن به مرحله اجرا رسیده و ادامه عملیات نیز با جدیت در حال پیگیری است.