به گزارش ایلنا، بهمن بهروزی با بیان اینکه این اقدام بخشی از پروژه اصلی اجرای شبکه فاضلاب این شهرک‌ها به روش فاینانس است، افزود: بخشی از تأمین اعتبار پروژه از محل واگذاری پساب انجام می‌شود که به‌عنوان الگویی اقتصادی و پایدار در حوزه تأمین منابع مالی به کار گرفته شده است.

وی تصریح کرد: طول کل این پروژه ۱۶ کیلومتر است که تاکنون ۸ کیلومتر آن به مرحله اجرا رسیده و ادامه عملیات نیز با جدیت در حال پیگیری است.

انتهای پیام/